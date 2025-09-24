Marvell progresse après que le fabricant de puces a annoncé un rachat d'actions de 5 milliards de dollars

24 septembre - ** Les actions du fabricant de puces pour réseaux et IA personnalisées Marvell Technology MRVL.O augmentent de 4 % à 77,57 $ avant bourse

** Le conseil d'administration de MRVL autorise un nouveau programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars

** La société indique qu'elle a également conclu un accord de rachat accéléré d'actions (ASR) avec une institution financière de premier plan pour racheter 1 milliard de dollars de ses actions ordinaires; MRVL n'a pas donné le nom de l'institution

** L'ASR "reflète notre conviction dans l'entreprise et la valeur intrinsèque de nos actions", a déclaré le directeur général Matt Murphy dans un communiqué

** La note moyenne des analystes sur l'action est "acheter"; leur PT médian est de 85 $ - LSEG

** Les actions MRVL ont baissé de 32 % depuis le début de l'année