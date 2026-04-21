Marvell et Astera Labs en hausse, J.P. Morgan voyant des gains dans l'accord Amazon-Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril -

** Les actions des fabricants de puces Marvell MRVL.O et Astera Labs ALAB.O augmentent avant la mise sur le marché après que J.P. Morgan a identifié un potentiel de hausse suite à l'accord élargi de 100 milliards de dollars entre Amazon et Anthropic

** MRVL augmente de 2,8 % à 151,84 $, ALAB bondit de 9,3 % à 192,21 $

** Les engagements élargis d'Amazon-Anthropic améliorent la visibilité à court et moyen terme de l'écosystème Trainium et de l'infrastructure cloud associée - J.P. Morgan

** Amazon AMZN.O a déclaré lundi qu'il investirait jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic , alors que la startup d'IA s'engage à dépenser plus de 100 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années dans les technologies cloud d'AMZN

** La société de courtage indique que l'accord soutient la demande pluriannuelle de Trainium et améliore la visibilité des revenus pour MRVL et ALAB

** Les deux entreprises fournissent des composants à AMZN, Trainium est la puce d'accélération de l'IA personnalisée d'AMZN

** RBC relève l'objectif de prix de MRVL de 115 $ à 170 $, soit une hausse de 15 % par rapport à la dernière clôture

** RBC relève également l'objectif de prix d'ALAB à 250 $ contre 225 $, soit une hausse de 42 % par rapport à la dernière clôture

** Depuis le début de l'année, MRVL a progressé de 74 % et ALAB de 5,7 %, à la dernière clôture