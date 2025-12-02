Marvell chute après avoir dévoilé l'accord Celestial AI et ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O chutent de 6 % à 87,35 $ dans les échanges prolongés ** MRVL va acheter la startup de puces Celestial AI dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 3,25 milliards de dollars, alors qu'il cherche à renforcer son portefeuille de réseaux dans un contexte de concurrence accrue de la part de ses grands rivaux Broadcom et Nvidia ** Dans le cadre de cette acquisition, MRVL a émis à Amazon.com un bon de souscription permettant d'acheter jusqu'à 1,05 million d'actions de la société ** Séparément, MRVL a déclaré un chiffre d'affaires record de 2,08 milliards de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, soit un bond de 37 % par rapport à l'année précédente ** MRVL s'attend à ce que les revenus du quatrième trimestre de l'exercice 2026 soient de 2,2 milliards de dollars, plus ou moins 5 %, par rapport aux attentes de Wall Street de 2,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, MRVL a baissé de 16% depuis le début de l'année