Marvell cède son activité Ethernet automobile pour 2,5 milliards de dollars

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires, et devrait être finalisée au cours de l'année civile 2025.

(AOF) - Infineon a annoncé l'acquisition de l'activité Ethernet automobile du groupe américain Marvell pour 2,5 milliards de dollars en numéraire. Les activités rachetées devraient générer des revenus de 225 à 250 millions de dollars américains au cours de l'année civile 2025 et afficher une marge brute d'environ 60 %.

