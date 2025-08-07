 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Martin Marietta augmente son bénéfice au deuxième trimestre grâce à la demande d'infrastructures
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Martin Marietta Materials MLM.N a enregistré une hausse de 12% de son bénéfice au deuxième trimestre jeudi, grâce à des prix plus élevés et à la demande d'infrastructures.

La demande accrue de centres de données alimentant l'intelligence artificielle a contribué à stimuler l'activité de construction.

Les entreprises de construction ont également bénéficié de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi de l'ancien président américain Joe Biden, qui prévoit des investissements d'un montant de 1 000 milliards de dollars.

"L'activité d'infrastructure reste robuste, soutenue par des niveaux record d'investissements fédéraux et étatiques", a déclaré Ward Nye, PDG de Martin Marietta, dans un communiqué.

Le bénéfice net de la société a atteint 328 millions de dollars, soit 5,43 dollars par action, au cours du trimestre terminé le 30 juin, contre 294 millions de dollars, soit 4,76 dollars par action, l'année dernière.

Le chiffre d'affaires trimestriel du fournisseur américain de matériaux de construction a augmenté de 3 % pour atteindre 1,81 milliard de dollars.

