Marriott révise à la baisse l'un de ses objectifs financiers annuels

(AOF) - Anthony Capuano, le président-directeur général de Marriott, a qualifié les résultats du premier trimestre de " solides ", malgré une incertitude macro-économique grandissante. Le RevPar, l'indicateur le plus suivi pour les groupes hôteliers qui correspond au revenu par chambre disponible, a progressé de 4,1 %, ou de 2,7 % en dollars réels. Dans le détail des zones géographiques, aux États-Unis et au Canada, le RevPar s'est apprécié de 3,3 %, contre une progression de 5,9 % à l'international.

Parallèlement, le bénéfice dilué par action s'est élevé à 2,32 dollars, au-dessus des prévisions du groupe qui l'attendait entre 2,20 et 2,26 dollars par action.

En outre, Marriott a indiqué avoir ajouté environ 12 000 chambres nettes à son portefeuille au cours du trimestre. A fin mars, le groupe comptait près de 9 500 établissements, soit environ 1 719 000 chambres.

En termes de perspectives, Marriott vise une poursuite des tendances actuelles en matière de réservations, avec des prévisions légèrement plus faibles pour les États-Unis et le Canada.

Partant, l'objectif de RevPar annuel a été revu à la baisse et est attendu en croissance de 1,5 à 3,5 %, contre +2 à +4 % auparavant. En revanche, l'objectif annuel de bénéfice dilué par action n'a pas bougé et se situe toujours entre 9,82 et 10,19 dollars par titre, contre 8,33 dollars en 2024.

