Marriott prévoit une faible croissance des recettes par chambre en raison de l'atonie de la demande de voyages à tarif réduit aux États-Unis
(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a prévu une croissance du chiffre d'affaires des chambres en 2026 inférieure aux estimations de Wall Street mardi, reflétant la faiblesse des dépenses de voyage des ménages américains à revenu faible et moyen dans un contexte d'incertitude économique.

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté solidement en novembre et en octobre, selon les données du gouvernement publiées le mois dernier. Mais les économistesont déclaré que cette tendance était soutenue par les ménages à revenus élevés, tandis que les ménages à revenus faibles et moyens étaient confrontés à une capacité limitée de substitution des achats, créant ce qu'ils ont appelé une économie en forme de K.

Le chiffre d'affaires des chambres dans le segment "select-service" de la société aux États-Unis, qui s'adresse aux voyageurs soucieux de leur budget, a baissé de 1,8 % au cours du quatrième trimestre, contre une hausse de 4,9 % dans le segment "luxe" dans la région.

Globalement, le chiffre d'affaires des chambres de luxe, qui comprend les séjours au Ritz-Carlton, l'emblématique hôtel de Marriott, a augmenté de plus de 6 % au quatrième trimestre.

Marriott a déclaré que le RevPAR était à peu près stable aux États-Unis et au Canada au quatrième trimestre, reflétant l'impact de la fermeture prolongée du gouvernement, principalement sur le segment des voyageurs d'affaires.

L'opérateur hôtelier basé à Bethesda, dans le Maryland, s'attend à ce que le RevPAR en 2026 augmente de 1,5 % à 2,5 %, ce qui est inférieur à la moyenne des estimations des analystes qui tablent sur une hausse de 2,3 %, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéficeajusté du trimestre s'élève à 695 millions de dollars, soit 2,58 dollars par action,contre 686 millions de dollars, soit 2,45 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à 2,61 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Les recettes totales se sont élevées à 6,69 milliards de dollars,contre 6,43 milliards de dollars l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à 6,67 milliards de dollars.

