Marriott met fin à l'accord de licence avec Sonder

L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a déclaré dimanche que son accord de licence avec la startup Sonder SOND.O a été résilié en raison d'un manquement de la part de Sonder.