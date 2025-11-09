 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 950,18
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Marriott met fin à l'accord de licence avec Sonder
information fournie par Reuters 09/11/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a déclaré dimanche que son accord de licence avec la startup Sonder SOND.O a été résilié en raison d'un manquement de la part de Sonder.

Valeurs associées

MARRIOTT INTL RG-A
291,1600 USD NASDAQ +3,56%
SONDER HLDG RG-A
0,5100 USD NASDAQ -13,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank