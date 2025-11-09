Marriott met fin à l'accord de licence avec Sonder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a déclaré dimanche que son accord de licence avec la startup Sonder SOND.O a été résilié en raison d'un manquement de la part de Sonder.
