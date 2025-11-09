 Aller au contenu principal
Marriott met fin à l'accord de licence avec la société de location de logements Sonder
information fournie par Reuters 09/11/2025 à 16:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a déclaré dimanche que son accord de licence avec la société de location de logements Sonder SOND.O a été résilié en raison d'un défaut de paiement de la part de Sonder.

Sonder, qui fournit des logements de type appartement, a signé un accord avec Marriott en 2024 qui a fait grimper ses actions en flèche .

Dans le cadre de cet accord, Sonder a amélioré son profil de liquidité d'environ 146 millions de dollars, et plus de 9 000 unités devraient rejoindre le système Marriott d'ici à la fin de 2024.

À la suite de la résiliation, Marriott a déclaré que Sonder n'est plus affilié à Marriott Bonvoy, ajoutant que les propriétés de Sonder ne sont pas disponibles pour de nouvelles réservations sur les canaux de Marriott.

Marriott, dans une déclaration séparée, a déclaré qu'il s'attend maintenant à ce que la croissance annuelle nette des chambres soit de 4,5 %, en raison de la résiliation, un recul par rapport à la semaine dernière, lorsque la société a déclaré qu'elle voyait la croissance annuelle nette des chambres approcher les 5 %.

Sonder n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

La société, qui propose des propriétés remises à neuf pour des locations à court terme, a accepté d'entrer en bourse à une valeur d'environ 2,2 milliards de dollars en 2021. Sa valeur de marché est actuellement d'environ 6,79 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Valeurs associées

MARRIOTT INTL RG-A
291,1600 USD NASDAQ +3,56%
SONDER HLDG RG-A
0,5100 USD NASDAQ -13,41%
