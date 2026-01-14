Marriott et Al Qimmah ouvriront plus de 2 700 chambres d'hôtel en Arabie saoudite dans le cadre de la campagne touristique du royaume

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marriott International MAR.O et Al Qimmah Hospitality vont ouvrir plus de 2 700 nouvelles chambres d'hôtel en Arabie saoudite, ont annoncé les deux sociétés mercredi, afin de profiter de la croissance du marché du tourisme dans le royaume.

L'Arabie saoudite est en train de changer son orientation vers les options touristiques de moyenne et de moyenne supérieure après des années de développement de complexes hôteliers de luxe coûteux, alors qu'elle cherche à augmenter l'accès à l'hébergement hôtelier pour les pèlerinages religieux.

L'accord prévoit l'ouverture de cinq nouveaux hôtels à Jeddah, à La Mecque et à Médine, sous quatre marques de Marriott: JW Marriott, Four Points by Sheraton, Element Hotels et Four Points Flex by Sheraton.

Marriott est présent dans le royaume depuis plus de quarante ans et possède 44 établissements et plus de 11 000 chambres répartis entre 13 marques.

L'année dernière, son homologue Hilton Worldwide HLT.N a déclaré avoir 100 hôtels en projet dans le royaume et s'attend à créer plus de 15 000 emplois, dont au moins la moitié seront occupés par des ressortissants saoudiens.

Al Qimmah Hospitality est soutenu par Bindawood Investment, la branche immobilière de la famille Bin Dawood, qui est activement impliquée dans le développement immobilier, les hôtels et les complexes résidentiels.