Marriott annonce la fin d'un accord de licence avec Sonder Holdings

(AOF) - Marriott a annoncé la fin de l’accord de licence qu’il avait avec Sonder Holdings, en raison d’un défaut de ce dernier. Avec le retrait des chambres de la société proposant des appartements haut de gamme et de petits boutiques-hôtels du système Marriott, la croissance nette du nombre de chambres pour Marriott cette année devrait désormais atteindre 4,5%. Les autres objectifs du groupe hôtelier ont été confirmés.
