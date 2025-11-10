 Aller au contenu principal
CAC 40
8 051,23
+1,27%
Marriott annonce la fin d'un accord de licence avec Sonder Holdings
10/11/2025

(AOF) - Marriott a annoncé la fin de l’accord de licence qu’il avait avec Sonder Holdings, en raison d’un défaut de ce dernier. Avec le retrait des chambres de la société proposant des appartements haut de gamme et de petits boutiques-hôtels du système Marriott, la croissance nette du nombre de chambres pour Marriott cette année devrait désormais atteindre 4,5%. Les autres objectifs du groupe hôtelier ont été confirmés.

Valeurs associées

MARRIOTT INTL RG-A
292,2600 USD NASDAQ +0,38%
