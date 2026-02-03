 Aller au contenu principal
Marriott accélère son expansion au Vietnam avec un accord stratégique multi-hôtels
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 16:16

Le groupe hôtelier américain renforce sa présence dans le pays via un partenariat d'envergure avec un acteur immobilier local, ciblant les segments luxe, premium et milieu de gamme.

Marriott International annonce avoir signé un accord multi-propriétés avec Masterise Group pour développer 4 hôtels et une résidence de marque au Vietnam, représentant près de 1 900 chambres supplémentaires.

Les projets seront principalement concentrés à Hô Chi Minh-Ville, avec l'ouverture prévue de The Ritz-Carlton, Saigon et de The Ritz-Carlton Residences, Saigon, marquant l'entrée de la marque de luxe dans la métropole.

Un complexe écoresponsable à Can Gio intégrera un JW Marriott et un Four Points by Sheraton, en ligne avec la stratégie de développement touristique durable de la zone.

À Hanoi, le premier Marriott Hotel de la ville, actuellement en construction, comptera 494 chambres et visera en priorité la clientèle affaires et événementielle.

Cette opération accompagne la montée en puissance de Masterise Group dans l'hôtellerie, tandis que Marriott comptait, à fin du 3e trimestre 2025, 29 établissements au Vietnam et plus de 30 projets en développement.

Le titre Marriott International évolue proche de l'équilibre à New York et enregistre une progression de l'ordre de 3% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

MARRIOTT INTL RG-A
318,5500 USD NASDAQ -0,23%
