Marriott accélère dans le milieu de gamme en Europe avec 11 nouveaux hôtels
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 09:37
Marriott International annonce le lancement en Europe de sa marque "Series by Marriott", avec la signature de 11 projets en Italie et au Royaume-Uni, en partenariat avec Amapa Group et Splendid Hospitality Group.
Cette initiative vise à soutenir la croissance du segment milieu de gamme, en proposant des hébergements abordables, standardisés et ancrés localement.
En Italie, 6 établissements seront intégrés au portefeuille, dont 5 conversions et une nouvelle construction, répartis notamment à Venise, Rimini et Pomezia.Au Royaume-Uni, 5 hôtels situés principalement à Londres et dans des zones régionales stratégiques rejoindront également la marque.
Lancée à l'échelle mondiale en 2025, "Series by Marriott" couvre les segments milieu de gamme à supérieur, avec une offre centrée sur l'essentiel : confort moderne, design local et services simplifiés.
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