Marks & Spencer: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Marks & Spencer gagne près de 2% à Londres, soutenu par un relèvement de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 19% à 440 pence, dans une note sur les acteurs britanniques de la distribution.



'L'activité de M&S continue de faire preuve d'une forte croissance fondamentale dans un environnement de consommation britannique porteur', avance notamment le broker pour justifier ce relèvement d'opinion.



'Nous ne trouvons aucune preuve à ce stade que la cyberattaque aura un impact sur les gains de parts de marché à moyen terme', ajoute Jefferies, qui dégrade en revanche son conseil sur son pair Sainsbury à 'conserver'.





Valeurs associées MARKS & SPENCER 380,500 GBX LSE +1,55%