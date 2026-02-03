 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Market Review Tech : Un début d’année difficile pour la tech
information fournie par EuroLand Corporate 03/02/2026 à 09:18

En janvier, les indices français évoluent en ordre dispersé dans un contexte marqué par le retour des tensions géopolitiques internationales. Ainsi, le CAC 40 entame l’exercice 2026 avec une baisse de -0,3% à 8 126,53 points. Le CAC Mid & Small réalise quant à lui une progression de +0,7% à 14 528,65 points.


Nos échantillons Tech connaissent de leur côté un début d’année négatif. Les ESN déclinent de -1,8% alors que le Digital cède -0,8%. Enfin, les éditeurs de logiciels sont les plus malmenés avec une contre-performance de -3,8%.


Les éditeurs de logiciels se paient 11,9x l’EBIT fwd 12 mois (vs 17,4x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 6,2x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,4x sur 10 ans) et pour les ESN 8,0x l’EBIT (vs 10,6x sur 10 ans).

Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 03/02/2026 à 09:18:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    information fournie par Zonebourse 03.02.2026 09:52 

    (Zonebourse.com) Le titre est en situation de surachat, à proximité d'une résistance court terme située à 139.4 EUR. Le timing est adéquat pour se placer vendeur sur Ipsen en anticipant des prises de bénéfices en direction des 127.5 EUR. On utilisera le turbo PUT ... Lire la suite

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, apaisement des tensions
    information fournie par Reuters 03.02.2026 09:43 

    Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi ‍en début de séance, le rebond des métaux précieux favorisant un apaisement généralisé des tensions ‌sur les marchés. L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du ... Lire la suite

  • Une poignée de portière d'un véhicule électrique, dans une salle d'exposition à Pékin, le 3 février 2026 ( AFP / Pedro Pardo )
    Sécurité auto: la Chine va interdire les poignées affleurantes
    information fournie par AFP 03.02.2026 09:35 

    La Chine interdira en 2027 la vente de voitures équipées uniquement de poignées de porte dites affleurantes, esthétiques car elles se fondent dans la carrosserie, mais qui risquent de se bloquer en cas d'accident. Présentes sur de nombreux véhicules électriques, ... Lire la suite

  • Nintendo compte attirer de nouveaux joueurs vers la Switch 2 en sortant des jeux de séries majeures disponibles chez ses concurrents Sony et Microsoft ( AFP / GREG BAKER )
    Nintendo: la Switch 2 fait s'envoler le bénéfice, pénurie de puces à l'horizon
    information fournie par AFP 03.02.2026 09:31 

    Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a vu son bénéfice net bondir de 51% sur les neuf premiers mois de l'exercice décalé 2025-2026, dopé par le démarrage en fanfare de sa console Switch 2 mais une pénurie mondiale de puces-mémoire assombrit l'horizon. Depuis ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank