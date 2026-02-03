Market Review Tech : Un début d’année difficile pour la tech

En janvier, les indices français évoluent en ordre dispersé dans un contexte marqué par le retour des tensions géopolitiques internationales. Ainsi, le CAC 40 entame l’exercice 2026 avec une baisse de -0,3% à 8 126,53 points. Le CAC Mid & Small réalise quant à lui une progression de +0,7% à 14 528,65 points.
Nos échantillons Tech connaissent de leur côté un début d’année négatif. Les ESN déclinent de -1,8% alors que le Digital cède -0,8%. Enfin, les éditeurs de logiciels sont les plus malmenés avec une contre-performance de -3,8%.
Les éditeurs de logiciels se paient 11,9x l’EBIT fwd 12 mois (vs 17,4x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 6,2x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,4x sur 10 ans) et pour les ESN 8,0x l’EBIT (vs 10,6x sur 10 ans).
