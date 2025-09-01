 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 742,33
+0,50%
Market Review Tech : Le digital rayonne toujours
information fournie par EuroLand Corporate 01/09/2025 à 09:49

En août, les indices français marquent une pause dans un contexte politique tendu. Le CAC 40 cède -0,9% et clôture à 7 703 ,90 points. Le CAC Mid & Small recule quant à lui de -0,4% et se situe désormais à 13 993,23 points.


Sur le mois, les ESN (Entreprises de Services du Numérique) ressortent en baisse de -7,5%. Le secteur du Digital poursuit sa progression et gagne +3,6%, tandis que les éditeurs de logiciels affichent un recul marqué (-7,2%).


Les éditeurs de logiciels se paient 13,6x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,7x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 6,4x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,4x sur 10 ans) et pour les ESN 8,1x l’EBIT (vs 11,0x sur 10 ans).

