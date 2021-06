Marigny Capital ouvre une filiale à Genève

(NEWSManagers.com) - La société de conception et de distribution de produits d'investissement Marigny Capital a annoncé l'ouverture d'une filiale en Suisse qui sera dirigée par Baptiste Selton. La structure est basée à Genève et compte deux autres salariés.

Il s'agit de la première filiale ouverte à l'étranger par Marigny qui l'explique par le fait que la clientèle suisse représente près d'un quart de sa clientèle.

" Il y a de forts enjeux de croissance. Ce bureau va gérer les secteurs-clefs de Genève, Lugano et Zurich. Notre objectif est de continuer à augmenter le niveau de service proposé à nos clients et donc, naturellement, d' élargir notre base de clientèle. D' ici fin 2022, nous souhaitons constituer une équipe de 6 à 7 personnes et doubler les actifs conseillés en local" , explique Xavier Huttepain, cofondateur il y a huit ans de Marigny Capital.

Jusqu' ici, l' activité suisse était gérée depuis Paris. Désormais, la partie franco-italienne est gérée par le bureau genevois, alors que la partie alémanique est encore partiellement gérée depuis le siège parisien.

La société, qui compte 20 personnes, indique explorer de nouvelles ouvertures à l'étranger notamment au Moyen-Orient, mais pas avant 2023.