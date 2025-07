Marie Fortez rejoint Nordea AM

Marie Fortez rejoint Nordea Asset Manageement en tant que senior client relationship manager pour la France et Monaco, annonce-t-elle sur Linked-In . Elle va travailler dans l’équipe de David Benmussa, qui a récemment intégré l’équipe Nordea AM en France en tant que directeur exécutif et responsable régional France et Benelux. Marie Fortez vient de Vontobel Asset Management, où elle était senior client relationship manager depuis septembre 2020. Avant cela, elle a travaillé 17 ans au sein d’Allianz Global Investors France, dernièrement comme commerciale distribution externe.

Laurence Marchal