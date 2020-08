Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marée noire à Maurice-Le propriétaire du bateau se dit prêt à assumer ses responsabilités Reuters • 13/08/2020 à 13:04









TOKYO, 13 août (Reuters) - La compagnie japonaise Nagashiki Shipping, propriétaire du navire à l'origine de la marée noire au large de l'île Maurice, a déclaré jeudi qu'elle était particulièrement consciente de sa responsabilité et qu'elle avait l'intention de prendre des mesures en vue d'une évaluation des indemnisations. Le MV Wakashio, vraquier affrété par la Mitsui OSK Lines 9104.T a heurté un récif corallien au sud-est de l'Etat de l'océan Indien le 25 juillet et un millier de tonnes de pétrole se sont depuis déversées en mer, atteignant le littoral de l'île Maurice. Nagashiki Shipping a annoncé jeudi qu'il comptait déployer des barrières filtrantes supplémentaires, assurant qu'il comptant faire son maximum pour protéger l'environnement et éviter que la marée noire ne s'étende encore davantage, en coordination avec les autorités mauriciennes et japonaises. Le groupe a fait savoir qu'il comptait donner suite de manière sincère aux demandes d'indemnisation, en se fondant sur la législation en vigueur. (Kiyoshi Takenaka, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

