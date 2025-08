MARE NOSTRUM : Nouvelle étape franchie - Approbation des plans de redressement des filiales

Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce l’homologation par le Tribunal de Commerce de Grenoble, par jugements rendus le 4 août 2025, des projets de plans de ses filiales, présentés dans le cadre des procédures collectives.



Ces décisions viennent conforter la validation, en juillet dernier , du plan de continuation de la société holding Mare Nostrum SA, dont la mise en œuvre était conditionnée à l’approbation des plans de ses filiales. L'ensemble de ces jugements confirme donc la pertinence du projet de redressement du Groupe et permet la poursuite de son développement sur des bases assainies et durables.



Les projets de plan de redressement des filiales en procédure prévoient un remboursement des créanciers à 100% sur une période de 10 ans.





Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum, déclare : « L’approbation définitive des plans de nos filiales est une étape déterminante. Elle confirme la solidité du projet que nous avons porté avec détermination depuis plusieurs mois. Je tiens à remercier à nouveau chaleureusement toutes les équipes du Groupe pour leur engagement sans faille, nos partenaires et conseils pour leur accompagnement précieux, ainsi que nos actionnaires et clients pour la confiance qu’ils nous ont témoignée. Grâce à eux, Mare Nostrum peut aujourd’hui regarder l’avenir avec confiance. »