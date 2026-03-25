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Marco Keim choisi par Aegon pour le conseil de surveillance d'a.s.r.
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 15:07

Aegon annonce avoir choisi Marco Keim, CEO de ses activités internationales et membre de son comité exécutif, pour remplacer Lard Friese en tant que membre non indépendant du conseil de surveillance d'a.s.r., dans lequel Aegon détient une participation stratégique d'environ 24%.

Cette nomination fait suite à l'annonce faite le 10 décembre 2025 du retrait de Lard Friese de ce poste, afin de permettre au CEO d'Aegon de se consacrer au transfert du siège social et de la domiciliation juridique d'Aegon aux Etats-Unis.

La proposition de nomination de Marco Keim sera soumise au vote lors de l'AG annuelle d'a.s.r. le 20 mai. Sous réserve de son approbation, il siégera au conseil de surveillance de cet assureur néerlandais jusqu'au 4 juillet 2028.

Marco Keim apporte son expérience de direction dans le secteur des services financiers, ainsi que sa connaissance du marché néerlandais de l'assurance. Il avait rejoint Aegon en 2008 en tant que CEO d'Aegon Pays-Bas.

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