Marchés obligataires : des rendements en ordre dispersé (Octo AM)

(AOF) - "Alors que nous nous approchons de la fin du premier trimestre, les marchés restent dans l’expectative et il est assez étonnant de voir que les rendements des actifs obligataires évoluent en ordre très dispersé, parfois contradictoire, alors même que leurs sous-jacents ont un lien et une composition comparable". C’est ce qu’affirme Matthieu Bailly, directeur général délégué et gérant obligataire chez Octo AM. Pour lui , cette évolution disparate des actifs obligataires a le point commun avec le rally de la fin 2023 d’être "drivée par le sentiment des investisseurs plus que par la réalité".

Le gérant estime que cette tendance "a ceci de particulier qu'elle ne concerne pas tous les actifs" et qu'elle "marque une véritable distinction entre crédit et taux", y compris sur les obligations les plus sécurisées, alors même que ces dernières conservent en elles une forte composante taux.

Matthieu Bailly juge que le marché obligataire "reste une opportunité pour 2024" mais que la puissance du ressort après une décennie de taux zéro fut telle qu'il s'en est retrouvé "quelque peu disloqué et déformé" depuis plusieurs mois.

Il considère "tout à fait possible que les mois à venir ne soient plus aussi tranquilles que les 6 mois passés" et que ce ne soient plus les portefeuilles aux rendements affichés les plus élevés qui offrent d'ici fin 2024 les meilleures performances. Alors que "tout le marché se dirige vers plus de risque, moins bien voire mal rémunéré", après des mois de positionnement coûteux sur le scenario de baisse des taux de la BCE, "nous commençons plutôt à prendre le chemin inverse en améliorant doucement la qualité des portefeuilles, comme en ont témoigné la hausse des notations moyennes sur la plupart de nos fonds".