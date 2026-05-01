MARCHÉS MONDI AUX-Les obligations et les actions progressent grâce au recul du pétrole ; le yen bondit après l'intervention monétaire du Japon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent s'effondre après avoir atteint son plus haut niveau depuis quatre ans

* La BCE et la BOE maintiennent leurs taux inchangés en Europe

* Le Japon intervient pour contrer la faiblesse de sa monnaie, selon certaines sources

* L'action Apple en hausse après la clôture

(Mise à jour avec les cours de clôture aux États-Unis) par Caroline Valetkevitch et Marc Jones

Les cours des obligations et des actions ont progressé jeudi à l'échelle mondiale, alors que les prix du pétrole reculaient après avoir atteint leur plus haut niveau en quatre ans, tandis que le yen a bondi après que des sources ont indiqué que le Japon était intervenue pour soutenir la devise.

Le Brent, référence mondiale du pétrole brut , a atteint 126,41 dollars le baril, mais n'a pas conservé ces gains, clôturant en baisse de 4,02 dollars, soit 3,4%, à 114,01 dollars. Le brut américain a reculé de 1,81 dollar pour s'établir à 105,07 dollars. Les marchés pétroliers connaissent une période de forte volatilité depuis que les frappes conjointes américano-israéliennes contre l'Iran ont déclenché un conflit au Moyen-Orient fin février. La guerre a sévèrement limité le transit par le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du pétrole et du gaz mondiaux. Les prix du pétrole ont connu une hausse constante ces derniers jours, aucun accord sur la réouverture de la voie maritime n'ayant abouti.

Le conflit au Moyen-Orient ne montrait aucun signe d'apaisement jeudi, l'Iran menaçant de riposter si les États-Unis abandonnaient le cessez-le-feu et renouvelaient leurs attaques, ce qui suggère que les efforts de négociation d'un accord de paix sont dans l'impasse. Les hauts responsables militaires américains devaient informer le président américain Donald Trump d'une éventuelle action militaire en Iran, a déclaré un responsable américain à Reuters.

La baisse du prix du pétrole ce jour-là a toutefois soutenu certains actifs à risque, et les actions ont progressé grâce aux résultats de géants technologiques spécialisés dans l'IA tels qu'Alphabet GOOGL.O , dont le titre a grimpé de 10% après un trimestre record pour sa division cloud. Après la clôture, l'action Apple AAPL.O a progressé de plus de 3% après que la société a publié des prévisions de ventes supérieures aux attentes, même si elle a indiqué qu'elle s'attendait à continuer de faire face à des contraintes d'approvisionnement en puces.

En ce qui concerne les résultats, “il arrive parfois qu'ils connaissent quelques ratés, mais je dirais que, dans l'ensemble, ils tiennent leurs promesses”, a déclaré Tim Ghriskey, stratège en chef des portefeuilles chez Ingalls & Snyder à New York.

Après un mois de mars morose suite au déclenchement de la guerre, avril a été un mois solide pour les actions. Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leurs plus fortes hausses mensuelles depuis des années, les investisseurs faisant abstraction de la baisse constante des stocks de pétrole qui a fait grimper les prix.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 790,33 points, soit 1,62%, pour atteindre 49.652,14 points, le S&P 500

.SPX a gagné 73,06 points, soit 1,02%, à 7.209,01 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 219,07 points, soit 0,89%, à 24.892,31.

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a gagné 9,54 points, soit 0,89%, à 1.077,10, enregistrant sa plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis 2020. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 1,38%.

“Nous sommes dans un marché extrêmement résilient”, a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York. Les actions pourraient encore progresser, à moins d'une nouvelle flambée des prix du pétrole ou d'un choc d'offre, a-t-il ajouté.

LA BCE ET LA BOE MAINTIENNENT LEURS TAUX INCHANGÉS La BCE et la Banque d'Angleterre ont maintenu leurs taux inchangés. Mercredi, la Réserve fédérale a adopté un ton plus restrictif tout en laissant ses taux inchangés. Trois membres du conseil d'administration de la banque centrale américaine ont voté en faveur de l'abandon de l'orientation accommodante dans sa déclaration de politique monétaire, lors d'une décision qui a été la plus divisée depuis 1992.

Le Japon est intervenu pour soutenir le yen, sa première intervention officielle en près de deux ans, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier, ce qui a entraîné une forte hausse de la devise par rapport au dollar.

Ces sources, l'une gouvernementale et l'autre issue du marché, se sont exprimées sous couvert d'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à s'adresser aux médias. Le dollar a chuté de près de 3% face au yen, à 155,5 yens, sa plus forte baisse en une seule journée depuis fin décembre 2024. Il a finalement clôturé en baisse de 2,4% à 156,51 yens. Face au yen japonais JPY= , le dollar a reculé de 2,5% en fin d'après-midi, à 156,33 yens.

Sur le marché des bons du Trésor, le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux de la Fed, a clôturé en baisse de 4,9 points de base à 3,883%. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 2,8 points de base à 4,388%. Les prix évoluent dans le sens inverse des rendements.

Plus tôt, les rendements des gilts britanniques à 2 ans

GB2YT=RR ont chuté sous la barre des 4,5%, tandis que les rendements allemands à 2 ans DE2YT=RR – qui sont sensibles aux variations à court terme des taux de la BCE – ont mis fin à une hausse de huit jours.

Mercredi, le président sortant de la Fed, Jerome Powell, a confirmé qu'il resterait en poste en tant que gouverneur pour le moment afin de défendre l'indépendance de l'institution, alors que son successeur, Kevin Warsh, choisi par Trump, partisan des taux bas , s'apprête à être confirmé.

Du côté des autres matières premières, l'or au comptant

XAU= a progressé de 1,7% à 4.618,67 dollars l'once.