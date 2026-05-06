MARCHÉS MONDI AUX-Les marchés asiatiques atteignent des niveaux records grâce à l'euphorie suscitée par l'IA, tandis que le yen s'envole à nouveau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le KOSPI franchit la barre des 7 000 points alors que Samsung rejoint le club des entreprises valant 1 000 milliards de dollars

* L'indice MSCI All-Country World atteint un nouveau record historique

* Le yen s'envole à 155 pour un dollar alors que les rumeurs d'intervention vont bon train

(Mise à jour des cours et commentaires) par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont bondi, les prix du pétrole ont chuté et le dollar s'est affaibli mercredi après que le président américain Donald Trump a vanté les « progrès considérables » vers un « accord final » avec Téhéran, tandis que la dynamique des transactions basées sur l'IA s'est accélérée. Trump a déclaré qu'il suspendrait brièvement une opération d'escorte des navires dans le détroit d'Ormuz, qui achemine environ un cinquième du pétrole mondial et qui est bloqué par l'Iran depuis fin février, provoquant une crise énergétique mondiale. La nouvelle a fait chuter le Brent LCOc1 de 1,6 % à 108,07 dollars le baril, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,3 %. L'indice MSCI All-Country World .MIWD00000PUS a progressé de 0,4 % pour atteindre un nouveau record, tout comme son indice de référence des marchés émergents .MSCIEF et son indice le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS , qui a bondi de 2,8 %. Cette hausse des actions a été tirée par une progression de 6,6 % de l'indice sud-coréen Kospi .KS11 , qui a franchi pour la première fois la barre des 7 000 points. Sur les marchés des changes, le yen JPY= s'est fortement raffermi dans l'après-midi, gagnant jusqu'à 1,8 % pour s'établir à 155 contre le dollar, les traders restant à l'affût d'une nouvelle intervention des autorités de Tokyo pour soutenir la devise en difficulté. « Il règne actuellement un certain optimisme autour d’un « accord » entre les États-Unis et l’Iran; il est possible que les autorités aient décidé que c’était le bon moment pour donner un coup de pouce supplémentaire au yen », a déclaré Thomas Mathews, responsable des marchés pour l’Asie-Pacifique chez Capital Economics à Wellington. « Cela dit, il pourrait simplement s’agir d’un volume de transactions réduit en raison des vacances; mieux vaut attendre de voir comment la situation évolue d’ici la fin de la semaine. »

Les actions à Wall Street ont atteint de nouveaux records mardi, le S&P 500 .SPX progressant de 0,8 % et le Nasdaq Composite .IXIC gagnant 1 %.

« Les investisseurs ont acheté et continuent de renforcer leurs positions sur les valeurs gagnantes de 2026 », a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone Group Ltd à Melbourne. « On a observé quelques achats sur les valeurs du secteur des matériaux du S&P 500, mais c’est le secteur technologique qui continue d’attirer l’essentiel des flux, notamment Apple et les valeurs liées à la mémoire. » À la réouverture du marché de Séoul après un jour férié, Samsung Electronics 005930.KS a bondi de 14,8 %, dépassant les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, devançant ainsi Berkshire Hathaway BRKa.N et se rapprochant de Walmart

WMT.O .

« En raison des dépenses d'investissement que nous observons chez les hyperscalers aux États-Unis, la trajectoire de croissance des bénéfices pour des secteurs tels que les semi-conducteurs, le matériel technologique, l'industrie et les matériaux en Asie dépasse tout ce que j'ai vu depuis longtemps », a déclaré Rushil Khanna, responsable des investissements en actions pour l'Asie chez Ostrum, une filiale de Natixis Investment Managers.

« Ces dépenses d'investissement entraînent une création de valeur significative en Asie, qui fournit les outils nécessaires à l'écosystème de l'IA », a-t-il ajouté. L'action Advanced Micro Devices AMD.O a bondi de 16,5 % en séance prolongée mardi, après que la société a annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street , soutenue par une forte demande pour ses puces de processeurs, alors que les entreprises de cloud computing accélèrent leurs dépenses en infrastructures d'IA. Sur les marchés des changes, l'indice du dollar américain

=USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a reculé de 0,3 % à 98,02. L'euro s'établissait à 1,1736 $ EUR= et la livre sterling à 1,3588 $ GBP=D3 , tous deux en hausse d'environ 0,4 % depuis le début de la journée. Le dollar australien s'échangeait à 0,7246 $ AUD=D3 , en hausse d'environ 0,9 % à son plus haut niveau depuis juin 2022, soutenu par un regain d'appétit pour le risque et par une troisième hausse consécutive des taux d'intérêt la veille. Le dollar néo-zélandais NZD= a progressé de 1 % à 0,5947 $.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est resté stable à 4,424 %. L'or XAU= a progressé de 2,1 % à 4 651,84 $. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a légèrement reculé de 0,5 % à 81 264,67 $, tandis que l'ether ETH= a baissé de 0,8 % à 2 364,40 $.