Marchés : la principale difficulté est de faire preuve de patience (Hilbert IS)

(AOF) - " La réactivité des marchés financiers face aux secousses économiques et politiques diminue de jour en jour " en ce début d'année, s'étonne Dorian Raimond, directeur du trading et de la stratégie obligataire d'Hilbert Investment Solutions. " Les indices de volatilité restent bas et les couvertures de change se raréfient, par-delà un contexte qui devrait inciter à la prudence ", fait-il remarquer.

Pour Dorian Raimond, la crainte de rater un rebond potentiel l'a clairement emporté dans les esprits depuis le violent rebond des marchés lors de la crise du Covid en 2020, au point que certains en viennent à ne plus se couvrir ni même à ajuster leurs positions, quelles que soient les nouvelles du marché.

Or, prévient-il, l'impact de certaines décisions pourrait se révéler déterminant. " Nous faisons ici plus particulièrement référence à l'instauration de nouvelles barrières douanières et autres surenchères commerciales, qui risquent fort d'avoir des répercussions majeures sur la rentabilité des entreprises, leur capacité ou volonté d'investir, sur l'inflation et plus largement sur la croissance économique. Les évolutions réglementaires qui commencent à dessiner pourraient aussi bouleverser la concurrence et, au bout du compte, la viabilité de certains secteurs ", détaille le directeur du trading et de la stratégie obligataire d'Hilbert Investment Solutions.

Ce dernier ajoute que si l'Europe a jusqu'à présent été épargnée, il juge illusoire de croire qu'elle restera à l'abri des pressions économiques venues d'outre-Atlantique. " (…) Le réveil pourrait être brutal. Mieux vaut donc ne pas sombrer dans la complaisance ou le déni... ",conseille Dorian Raimond.

Celui-ci signale par ailleurs que la dynamique économique et inflationniste aux États-Unis continue de suggérer un potentiel de hausse limité pour le marché obligataire en dollars, sachant que les taux sont soumis à des tensions haussières.

" Même si la décorrélation avec le marché obligataire de la zone euro se précise, la construction européenne s'écrit à nouveau sous nos yeux, avec des conséquences non négligeables pour les obligations souveraines européennes et leurs rendements ", explique Dorian Raimond. " Aujourd'hui, le changement de cap américain vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine incite l'UE à réfléchir une fois de plus à une intégration renforcée ".

A ce sujet, les projets d'armée commune et l'ampleur du soutien à l'Ukraine pourraient exiger des émissions obligataires de grande envergure.

" Dans cet environnement, si l'on considère les marchés irrationnels et les risques bien réels, la principale difficulté est de faire preuve de patience et de rester ferme sur ses points d'entrée " observe Hilbert Investment Solutions.

Il rappelle que certains produits structurés permettent d'ailleurs d'acheter automatiquement lorsque des seuils prédéfinis sont atteints à la baisse, ce qui peut se révéler judicieux dans un marché agité.

Enfin, si l'on ne vise pas un gain à très court terme, Dorian Raimond considère qu'il vaut " mieux vaut privilégier des secteurs et valeurs défensifs, ou déjà décotés mais considérés comme robustes à long terme, tout en veillant à disposer d'une protection appropriée ".