Marchés houleux

Le 24 janvier, en une seule séance, le Nasdaq a perdu jusqu'à 4,9% avant de reprendre 5,8%. (© Flickr)

Le regain de nervosité sur les marchés incite à être davantage sélectif face à la montée des risques.

Témoin de la nervosité des investisseurs, le niveau de l’indice Vix mesurant la volatilité du S&P 500 a quasiment doublé depuis le début de l’année.

Et la tactique largement répandue consistant à acheter dans les creux de marché ne semble plus guère opérante dans un contexte où les supports techniques se dérobent comme des sables mouvants. À tel point que certains intervenants jugent désormais moins risqué de prendre position à la vente sur les rebonds.

Mais, pour l’instant, rien n’indique lequel des deux camps sortira vainqueur de cette partie de bras de fer qui connaît actuellement un regain d’intensité. En témoigne la séance boursière du 24 janvier à Wall Street. Fait assez rare dans son historique, l’indice Nasdaq Composite a cédé jusqu’à 4,9% par rapport à la clôture précédente, avant de reprendre 5,8% et finir en hausse de 0,6%. De quoi perdre ses nerfs.

La montée des risques

Comme le soulignent de nombreux commentateurs, l’agitation des investisseurs est liée à une soudaine montée des risques. Et non des moindres. L’inflation, tout d’abord, qui signe un retour tonitruant de part et d’autre de l’Atlantique.

Va-t-elle s’installer, comme le craignent certains observateurs, forçant les banques centrales à réagir plus vite que prévu et avec une trop grande fermeté ? Une remontée rapide des taux d’intérêt directeurs pourrait alors engager les