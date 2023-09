MARCHÉS EN DIRECT-La force du dollar pourrait être là pour durer

* Les principaux indices américains sont dans le vert, le Dow Jones prend la tête, en hausse de ~1% * Tous les secteurs du S&P 500 progressent: l'immobilier en tête * Hausse du dollar et de l'or; le bitcoin gagne >1%; hausse du pétrole brut >2% * Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente à ~4,29% Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante LA FORCE DU DOLLAR POURRAIT ÊTRE LÀ POUR DURER (1339 EDT/1739 GMT) Le dollar américain =USD ne devrait pas abandonner ses récents gains de sitôt, car l'avantage comparatif des États-Unis par rapport à certains de ses principaux homologues en termes de résilience économique pourrait renforcer l'idée que les taux sont plus élevés pour longtemps, selon Simon Harvey, responsable de l'analyse des changes chez Monex Europe. M. Harvey estime que le billet vert, qui a gagné 0,6 % jeudi pour atteindre son plus haut niveau depuis six mois (link), restera fort au moins jusqu'à la fin de l'année et se négociera dans une fourchette étroite. "Je pense que l'idée d'une hausse à long terme a été assez bien intégrée dans les prix pour les États-Unis... et le risque demeure que la Fed augmente à nouveau ses taux au quatrième trimestre", a déclaré M. Harvey lors du Reuters Global Markets Forum. La force du dollar sera difficile à surmonter pour la plupart des grandes devises d'ici la fin de l'année, comme l'a montré un sondage Reuters (link) auprès de stratèges du marché des changes au début du mois. En effet, les positions courtes nettes sur le dollar ont considérablement diminué au cours des derniers mois et ont atteint la semaine dernière leur niveau le plus bas depuis la mi-juin, selon les données de la Commodity Futures Trading Commission. "Nous pensons que le pessimisme cyclique concernant la zone euro a encore de beaux jours devant lui, ce qui devrait soutenir le dollar, tandis que les signes avant-coureurs des données chinoises devraient aller dans l'autre sens dans une certaine mesure", a déclaré M. Harvey. "Dans l'ensemble, cela devrait maintenir le dollar dans les fourchettes actuelles jusqu'à la fin de l'année L'euro EUR= a chuté de 0,6% jeudi après que la Banque centrale européenne ait augmenté (link) son taux d'intérêt directeur à un niveau record de 4% jeudi, mais a indiqué qu'il s'agirait probablement de sa dernière mesure, car l'économie continue de chanceler. Monex's Harvey prévoit que l'euro se négociera autour de 1,07 $ jusqu'à la fin de l'année, principalement parce qu'il se situe au milieu de la fourchette de 1,05 $ à 1,09 $, bien qu'une nouvelle détérioration de la croissance entraînerait une révision à la baisse vers le bas de cette fourchette. (Rejoignez le FMV, un salon de discussion hébergé sur Refinitiv Messenger, pour des interviews en direct: https://tinyurl.com/yyr3x6pu) (Indradip Ghosh) *** LA CROISSANCE DES VENTES PEUT RALENTIR, MAIS LA RENTABILITÉ EST TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS (1308 EDT/1708 GMT) Bien que les entreprises soient confrontées à un ralentissement de la croissance des ventes, Jake Bleicher, gestionnaire de portefeuille chez The Carson Group, reste optimiste sur les actions, car il pense que l'amélioration de la rentabilité peut continuer à stimuler la croissance des bénéfices. Jake Bleicher explique que la croissance des ventes s'est ralentie récemment, car de nombreuses entreprises ont réalisé qu'elles avaient trop augmenté leurs prix, ce qui a entraîné une baisse de la demande. Dans ce contexte, il estime que la croissance des ventes du S&P 500 devrait se situer entre 2 et 3 % cette année. "La croissance potentiellement faible des ventes incite les investisseurs à se concentrer sur la rentabilité comme clé de la croissance des bénéfices. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes s'estompant progressivement, les investisseurs sont curieux de savoir si ces vents contraires continueront à propulser la rentabilité à la hausse au cours des prochaines années", écrit M. Bleicher dans une note. Selon lui, des entreprises comme Amazon.com AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O devraient enregistrer des hausses significatives de leur rentabilité, suite à des investissements substantiels dans l'informatique dématérialisée et les centres de données. En outre, M. Bleicher estime que l'avènement de l'intelligence artificielle pourrait entraîner des gains d'efficacité sans précédent, ce qui pourrait rendre ces entreprises de plus en plus rentables au fil du temps et exercer ainsi une vague de hausse pluriannuelle sur les marges globales des entreprises. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'une grande histoire technologique. Il pense également que les secteurs de l'industrie et des biens de consommation seront les grands bénéficiaires de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et de l'atténuation des pénuries de main-d'œuvre. Ainsi, M. Bleicher pense qu'avec des analystes qui prévoient une croissance des ventes du S&P 500 d'environ 5 % en 2024, l'amélioration de la rentabilité pourrait soutenir de nouvelles hausses des actions à l'avenir. "Les marges continuant à se développer, les bénéfices devraient prendre de l'ampleur. Le réalignement des algorithmes de croissance et de rentabilité laisse entrevoir des perspectives favorables pour les actions au cours des prochaines années", écrit Bleicher. (Terence Gabriel) ***** ENQUÊTE JPM: LES CHEFS DE PETITES ENTREPRISES SONT ATTENTIFS AU RISQUE DE RÉCESSION MAIS GARDENT LE MORAL (1247 EDT/1647 GMT) Les propriétaires de petites entreprises semblent bien résister à la vague d'inquiétude en conservant un certain optimisme malgré leurs préoccupations quant à la santé de l'économie. Une enquête de JPMorgan Chase sur les perspectives des chefs d'entreprise au milieu de l'année 2023 a révélé jeudi que si 47 % des chefs d'entreprise de petite et moyenne taille s'attendaient à une récession au second semestre 2023, leurs plans suggéraient également qu'ils étaient optimistes. Selon l'enquête, 81 % d'entre eux prévoient d'emprunter de l'argent et 45 % envisagent de développer leur entreprise. En outre, le pourcentage global de personnes interrogées ayant déclaré qu'elles prévoyaient d'ajouter des sites en raison de la croissance est passé de 35 % à 45 % depuis le mois de novembre. Toutefois, l'inflation est une préoccupation persistante pour ces propriétaires de petites entreprises, car les prix des biens et des matériaux continuent à faire grimper les coûts de l'entreprise, 77 % d'entre eux déclarant que leurs dépenses ont augmenté de 6 % ou plus, d'après l'enquête. (Jaiveer Shekhawat) ***** CUISINER AVEC DU GAZ: PPI, VENTES AU DÉTAIL, ETC (1127 EDT/1527 GMT) La hausse des prix de l'énergie, et plus particulièrement de l'essence, a contribué à l'amélioration du consensus. Dans la foulée de son rapport mitigé sur l'IPC, le Département du Travail a publié en août un rapport sur les prix à la production (PPI) USPPFD=ECI qui s'est avéré plus élevé que prévu. Une fois de plus, ce sont les prix de l'énergie qui ont été les plus chauds. L'indice PPI de la demande finale, qui regroupe les prix que les entreprises américaines obtiennent des consommateurs pour leurs biens/services à la porte de l'usine, s'est accéléré à 0,7 %, contre 0,4 % précédemment, et a gagné 40 points de base en glissement annuel pour atteindre 1,6 %. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2 %, ce qui est surprenant, mais si l'on exclut l'alimentation et l'énergie, l'indice a augmenté de 0,1 %, ce qui est plus lent. comme pour l'IPC hier, les prix à la production ont été tirés vers le haut en raison d'une hausse des prix de l'énergie", écrit Matthew Martin, économiste américain chez Oxford Economics (OE), qui ajoute que "le rapport soutient l'orientation hawkish de la Fed lors de la réunion de la semaine prochaine". "Toutefois, les autorités ne liront pas trop les données d'un mois et renonceront à une augmentation des taux lors de la réunion", ajoute M. Martin. L'indice de base des prix à la consommation, qui exclut l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux, a gagné en chaleur sur une base mensuelle et annuelle, augmentant de 0,3 % et de 3,0 %, respectivement. En ce qui concerne la demande intermédiaire (link), qui suit les prix interentreprises, les biens transformés et non transformés, qui comprennent le pétrole brut d'une part et l'essence raffinée d'autre part, ont fait un bond de 2,1 % et de 1,3 %, respectivement. En excluant l'alimentation et l'énergie, l'IPP de la demande intermédiaire s'est en fait contracté de 0,3 %. L'IPP est le premier indicateur d'inflation de base à montrer une hausse de l'inflation en août, bien que la tendance générale semble toujours être sur un chemin long et rocailleux vers l'objectif de 2 % de la Fed: En revanche, les recettes des détaillants américains ont augmenté de 0,6 % en août, dépassant largement l'augmentation de 0,2 % attendue par les analystes. Mais cette bouffée d'optimisme s'estompe lorsque l'on considère les révisions à la baisse des données précédentes. "Le bond des ventes au détail en juillet, par exemple, a suscité un discours selon lequel l'économie américaine accélère à nouveau dans une partie du public, mais une bonne partie de cette force a été révisée dans ce rapport", déclare Kieran Clancy, économiste principal pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. Le rapport du département du commerce révèle, ligne par ligne, qu'un bond de 5,2 % des dépenses à la pompe est en grande partie à l'origine de la bonne surprise. Le secteur de l'automobile et des pièces détachées a augmenté de 0,3 %, tout comme les services de restauration, tandis que le commerce de détail hors magasin, qui comprend le commerce électronique, est resté inchangé. "Dans un contexte de signes plus clairs d'essoufflement du marché du travail, de hausse des prix de l'essence qui pèse à nouveau sur les revenus réels et de la reprise du remboursement des prêts étudiants, il est difficile de voir les consommateurs dépenser aussi librement pendant le reste de l'année", a déclaré Michael Pearce, économiste en chef pour les États-Unis à l'OE. La mesure de contrôle, qui ne tient pas compte des automobiles/pièces détachées, de l'essence, des matériaux de construction et des services de restauration - et qui correspond étroitement aux dépenses de consommation du PIB - a enregistré un gain inattendu de 0,1 %, alors que les économistes prévoyaient une baisse de 0,1 %. Le nombre de travailleurs américains à rejoindre la ligne de chômage USJOB=ECI a augmenté de 1,4 % la semaine dernière pour atteindre 220 000, soit 5 000 de moins que le consensus. Le faible nombre de demandes hebdomadaires d'allocations chômage est l'un des symptômes d'un marché du travail tendu, qui exerce une pression à la hausse sur les salaires et maintient l'inflation à un niveau bas. Les données d'enquête telles que celles du NFIB et de l'ISM identifient régulièrement la pénurie de main-d'œuvre qualifiée comme un vent contraire majeur, ce qui alimente la réticence des chefs d'entreprise à distribuer des lettres de licenciement à tort et à travers. "Les licenciements restent faibles et, pour l'instant, rien n'indique que les entreprises se séparent d'un grand nombre de travailleurs en réponse à une politique monétaire restrictive visant à affaiblir la demande et l'activité économique", déclare Rubeela Farooqi, économiste en chef pour les États-Unis chez High Frequency Economics. Les demandes d'emploi en cours USJOBN=ECI , qui sont publiées avec un décalage d'une semaine, ont augmenté de 0,2 % pour atteindre 1,688 million, ce qui reste bien en deçà de la "normale" d'avant la pandémie et suggère que les travailleurs fraîchement licenciés n'ont pas trop de mal à trouver des emplois de remplacement. Enfin, dans l'histoire ancienne, la valeur des biens empilés dans les entrepôts des entreprises américaines USBINV=ECI est restée inchangée en juillet, suite à la révision à la baisse des données de juin. Les analystes s'attendaient à un gain nominal de 0,1 %. (Stephen Culp) ***** WALL STREET GARDE LA TÊTE HAUTE AVEC LES PRIX DU PÉTROLE, L'INFLATION ET LES DÉPENSES DE DÉTAIL (1038 EDT/1438 GMT) Alors que les contrats à terme sur les actions ont d'abord perdu de la vitesse après que les données de la matinée (link) aient montré une économie résiliente et aient pu rendre certains investisseurs prudents quant à la trajectoire future des taux de la Réserve fédérale, ils se sont rapidement stabilisés en territoire positif, et cela s'est poursuivi jusqu'au début des échanges jeudi. Les trois principaux indices américains sont en hausse. "La Fed a indiqué qu'elle souhaitait ralentir le rythme des augmentations de taux, et pour cette raison, il est probable qu'elle maintienne les taux inchangés lors de la réunion de la semaine prochaine", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements pour Independent Advisor Alliance, mais il a noté que "toutes les données qui arrivent plus élevées que prévu (, par exemple l'IPC, l'IPP, les ventes au détail), vont exercer une pression sur la Fed pour qu'elle augmente à nouveau les taux lors de la réunion suivante" en novembre. Les 11 secteurs du S&P 500 .SPX sont en hausse, l'énergie .SPNY progressant le plus, les prix du pétrole ayant repris leur ascension. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 dépassent les 90 dollars pour la première fois depuis novembre 2022. Même si les ventes au détail ont dépassé les attentes, le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD fait partie des secteurs qui n'affichent que de faibles gains. Les banques du S&P 500 .SPXBK surperforment, avec une hausse de 1,7%. Jeudi également, Arm Holdings (link) ARM.O , le concepteur de puces de SoftBank, devait faire ses débuts sur le Nasdaq, dans ce qui pourrait être le plus grand test pour les introductions en bourse (IPOs) aux États-Unis après une sécheresse qui a duré près de 16 mois. Voici un ENQUÊTE des échanges de la matinée: (Sinéad Carew) ***** JP MORGAN DIT QU'IL FAUT ACHETER LES OBLIGATIONS DE FORD ET DE GM EN CAS DE "FAIBLESSE" DES GRÈVES (0949 EDT/1349 GMT) Toute "faiblesse" émanant d'une grève des United Auto Workers (UAW) serait une opportunité d'achat pour les investisseurs des obligations Ford F.N et General Motors Co GM.N , selon les analystes de crédit de J.P.Morgan. Les constructeurs automobiles américains et les négociateurs syndicaux ont offert peu d'espoir de parvenir à un accord jeudi pour éviter une grève à minuit (link) qui serait la première grève simultanée de l'United Auto Workers contre les trois constructeurs automobiles de Détroit. L'UAW a présenté mercredi des plans pour une série de grèves visant des usines automobiles américaines individuelles, non divulguées, si des accords ne sont pas conclus avant 23h59 HAE jeudi (0359 GMT vendredi), plutôt qu'un débrayage complet. Les analystes de J.P.Morgan ont examiné les performances des entreprises lors des grèves précédentes. "Nous serions acheteurs de Ford, noté surpondéré, sur toute faiblesse supplémentaire découlant d'une grève, et nous nous attendons à ce que tout élargissement soit temporel comme il l'a été en 2019", ont déclaré les analystes de crédit dirigés par Avi Steiner. "Nous serions également acheteurs des obligations de General Motors Co (GM) en cas de faiblesse liée à l'UAW et notons que les spreads de GM sont revenus aux niveaux d'avant la grève peu après la fin de la grève de 2019." Ils notent que les secteurs de l'automobile à haut rendement et de qualité supérieure ont sous-performé depuis la divulgation, début août, des demandes de transactions de l'UAW, les marchés évaluant déjà la possibilité d'un arrêt de travail. "Il est dans l'intérêt des deux parties de parvenir à un accord mutuellement bénéfique M. Steiner estime que si l'augmentation salariale proposée et la réduction des heures de travail ou l'augmentation des effectifs sont acceptées, elles auront un impact négatif sur les bénéfices de base des trois constructeurs de Detroit de l'ordre de 2 à 3 milliards de dollars, selon le fabricant d'équipement d'origine (OEM). Il ajoute que le nombre total d'unités menacées par une grève de plusieurs semaines chez les trois équipementiers nationaux se situera entre 190 000 et 935 000 unités. Les constructeurs automobiles américains et les négociateurs syndicaux ont offert peu d'espoir de parvenir à un accord jeudi pour éviter un débrayage à minuit qui serait la toute première grève simultanée des United Auto Workers contre les trois constructeurs automobiles de Détroit. Les analystes de JPM notent que les secteurs de l'automobile à haut rendement et de qualité ont sous-performé depuis la divulgation début août des demandes de transactions de l'UAW, les marchés anticipant déjà un arrêt de travail. "Il est dans l'intérêt des deux parties de parvenir à un accord mutuellement bénéfique M. Steiner estime que si l'augmentation salariale proposée et la réduction des heures de travail ou l'augmentation des effectifs sont acceptées, elles auront un impact négatif sur les bénéfices de base des trois constructeurs de Detroit de l'ordre de 2 à 3 milliards de dollars, selon le fabricant d'équipement d'origine (OEM). Il ajoute que le nombre total d'unités menacées par une grève de plusieurs semaines chez les trois équipementiers nationaux se situera entre 190 000 et 935 000 unités. Ford a perdu 0,5 % à 12,57 dollars sur la journée, tandis que les actions de GM ont perdu 0,7 % à 33,41 dollars. (Roshan Abraham, Susan Mathew) ***** LES CONTRATS A TERME SUR LES ACTIONS AMERICAINES SONT EN BAISSE (0900 EDT/1300 GMT) Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont légèrement verts à la suite de la publication des dernières données sur les prix à la production, les ventes au détail et les demandes d'allocations chômage aux États-Unis. Les chiffres de l'IPP pour le mois d'août en glissement mensuel et en glissement annuel ont été supérieurs aux attentes. Les prix hors alimentation et énergie, en glissement mensuel et en glissement annuel, ont été conformes aux estimations. Les ventes au détail du mois d'août en glissement mensuel et hors automobiles ont toutes deux été supérieures aux estimations Les demandes initiales d'allocations chômage ont été moins nombreuses que prévu. Selon l'outil FedWatch du CME FEDWATCH , la probabilité que le FOMC laisse les taux inchangés lors de sa réunion des 19 et 20 septembre est inchangée à 97 %. La probabilité que la Fed relève les taux de 25 points de base supplémentaires est inchangée à 3 %. Pour le reste de l'année, l'outil FedWatch suggère toujours que le résultat le plus probable est le maintien des taux. Les contrats à terme E-mini S&P 500 EScv1 sont en hausse d'environ 0,5 %, ce qui correspond à peu près à ce qu'ils étaient juste avant la publication des chiffres. Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR se situe actuellement autour de 4,24%, ce qui représente une légère baisse par rapport à sa clôture de mercredi à 4,25%, mais une légère hausse par rapport à 4,23% juste avant 0830 EDT jeudi. Tous les ETF SPDR du secteur S&P 500 sont en hausse dans les échanges de pré-marché, l'énergie XLE.P , en hausse d'un peu plus de 1%, affichant la plus forte augmentation. Le SPDR S&P regional banking ETF KRE.P est en hausse d'environ 0,7%. Sameer Samana, stratège principal du marché mondial à l'Institut d'investissement Wells Fargo, a déclaré à propos de ces données: "Nous attendions de voir exactement laquelle de ces tendances en matière d'inflation allait faire basculer le marché. Selon nous, ce n'est qu'une question de temps. Et les données de septembre ne seront pas meilleures, car le pétrole a augmenté depuis le mois d'août" Il ajoute: "Cela conduira probablement à un resserrement excessif et lorsque le ralentissement commencera à se produire, les banquiers centraux ne seront pas prompts à réagir. C'est la véritable préoccupation, une erreur de resserrement excessif" Enfin, M. Samana a déclaré: "Il semble que la Fed doive aller plus loin. Nous sommes dans ce camp depuis un certain temps. Les personnes qui n'étaient pas dans ce camp devront peut-être s'y rallier." Voici un ENQUÊTE de la situation avant la mise sur le marché, peu avant 0900 EDT: (Terence Gabriel, Sinéad Carew) ***** POUR LES POSTS EN DIRECT DES MARCHÉS DE JEUDI AVANT 0900 EDT/1300 GMT - CLIQUEZ ICI (link)