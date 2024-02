"Les émissions à venir auront un impact limité sur les spreads de la dette extérieure des marchés émergents", prévoit Guillaume Tresca. "La position de trésorerie longue des fonds émergents, le regain d'appétit des fonds croisés américains et les financements multilatéraux contribueront à absorber cette offre en douceur".

"L'assouplissement de l'accès au marché primaire est le bienvenu, car les obligations à haut rendement des émergents seront confrontées à un mur de rachats dans les années à venir", ajoute l'analyste. "Nous estimons que les rachats et les coupons à haut rendement des marchés émergents passeront d'environ 75 milliards de dollars en 2023 à 94 milliards de dollars en 2024".

(AOF) - "Le début de l'année a été le meilleur pour les émissions de dettes extérieures souveraines des marchés émergents depuis la crise financière mondiale, avec 50 milliards de dollars émis", affirme Guillaume Tresca, stratégiste senior marchés émergents chez Generali AM. "Les conditions du marché primaire se sont considérablement détendues", précise-t-il : "le succès des émissions par les pays mal notés ouvre la porte à d’autres qui n'y avaient pas encore eu accès".

Marchés émergents: Generali AM salue un "bon début d'année" pour la dette souveraine

