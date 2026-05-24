MARCHÉS BOURSIERS DU MOYEN-ORIENT-La plupart des marchés du Golfe s'envolent dans l'attente d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ateeq Shariff

La plupart des marchés boursiers du Golfe ont clôturé en forte hausse dimanche, les primes de risque géopolitique s'étant atténuées à l'annonce que Washington et l'Iran étaient sur le point de conclure un accord de paix qui permettrait également la réouverture du détroit stratégique d'Ormuz.

Le président américain Donald Trump a annoncé que Washington et l'Iran avaient “en grande partie négocié” un protocole d'accord visant à mettre fin à leur guerre qui dure depuis trois mois et à rouvrir le détroit, cette voie maritime vitale dont la fermeture a déclenché une crise énergétique mondiale.

M. Trump a déclaré sur sa plateforme Truth Social que les derniers détails de l'accord étaient en cours de discussion et seraient annoncés sous peu.

Au Qatar, l'indice boursier principal .QSI a bondi de 3,2% – sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 8 avril – tous ses composants étant en territoire positif, y compris la Qatar National Bank QNBK.QA , qui a gagné 4,7%.

Bien qu'un accord garantissant le fragile cessez-le-feu apporterait un soulagement aux marchés, la crise énergétique mondiale — et les coûts élevés du carburant, des engrais et des denrées alimentaires qui en découlent — devrait persister à court terme.

L'indice principal de Bahreïn .BAX a progressé de 1,7%, tandis que celui du Koweït .BKP a gagné 2%.

En dehors du Golfe, l'indice des valeurs vedettes égyptien

.EGX30 a clôturé en hausse de 1,5%, la Commercial International Bank COMI.CA progressant de 3,4%.

Le marché saoudien est resté fermé en prévision des prochaines vacances de l'Aïd.

Qatar .QSI a progressé de 3,2% à 10.707

Égypte .EGX30 a progressé de 1,5% à 52.861

Bahreïn .BAX a gagné 1,7% à 1.962

Oman .MSX30 a progressé de 1% à 7.709

Koweït .BKP a progressé de 2% à 9.373