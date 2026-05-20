MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street progresse grâce à la remontée des valeurs du secteur des semi-conducteurs à l'approche de la publication des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +1,21 %, S&P 500 +0,93 %, Nasdaq +1,35 %

* Target recule après avoir mis en garde contre un environnement macroéconomique difficile

* Le secteur des puces électroniques rebondit; Nvidia progresse avant la publication de ses résultats après la clôture

(Mise à jour des cours en fin d'après-midi) par Sinéad Carew et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont rebondi mercredi, se remettant d'une vague de ventes qui a duré trois jours, grâce à l'élan donné par les valeurs du secteur des puces électroniques, qui ont progressé avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia.

Les actions de Nvidia NVDA.O , leader dans la fabrication de puces pour l'intelligence artificielle et entreprise la plus valorisée au monde, ont progressé de 1 ,8 % avant la publication de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture. Les investisseurs analyseront les chiffres à la recherche de signes indiquant que l'appétit pour les infrastructures d'IA reste suffisamment fort pour soutenir les valorisations élevées dans le secteur des technologies et de l'IA.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 3,9 % et parmi les plus fortes hausses figuraient Astera Labs

ALAB.O , en hausse de plus de 16 %, et les actions américaines d'ARM Holdings ARM.O , qui ont progressé de plus de 13 %.

“La technologie est à nouveau le moteur du marché aujourd'hui, tout comme le thème de l'IA. Nous avons laissé de côté les inquiétudes d'hier concernant la hausse des taux et l'inflation potentielle pour nous concentrer davantage sur tout ce qui touche à l'IA”, a déclaré Carol Schleif, stratège en chef des marchés chez BMO Private Wealth à Minneapolis. “C'est en fait un peu inhabituel, car on s'attendrait à ce que le marché reste plutôt calme en attendant les résultats de Nvidia plus tard dans la journée. Mais il y a clairement beaucoup d'optimisme.”

L'absence de résolution du conflit avec l'Iran a fait baisser les indices américains ces trois derniers jours, les investisseurs craignant que la hausse des prix du pétrole ne stimule l'inflation.

Mercredi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'échange de messages entre l'Iran et les États-Unis se poursuivait. Le président Donald Trump a déclaré que les négociations avec l'Iran en étaient aux dernières étapes et que les États-Unis pourraient devoir attaquer l'Iran encore plus durement mais qu'ils attendraient de voir s'ils pouvaient parvenir à un accord.

Alors que les investisseurs continuent de surveiller la fluctuation des prix de l'énergie et l'inflation, Schleif a déclaré qu'“ils souhaitent vraiment voir au-delà de ce qui se passe au Moyen-Orient” et se concentrer sur le potentiel de l'IA.

Soutenant également les actions, le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a reculé à environ 4,58 % mercredi après avoir augmenté pendant trois jours consécutifs et atteint son plus haut niveau en 16 mois. US/

À 14h31, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 596,66 points, soit 1,21 %, à 49.960,54, le S&P 500

.SPX gagnait 68,57 points, soit 0,93 %, à 7.422,18 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 348,38 points, soit 1,35 %, à 26.219,09.

Les actions sont restées stables après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale , qui a révélé qu'un nombre croissant de responsables estimaient que la banque centrale devait préparer le terrain pour une éventuelle hausse des taux. Les paris sur une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre ont légèrement reculé, passant de 42 % mardi à 38,5 %, selon les dernières données de l'outil FedWatch du CME Group.

Mais invoquant l'incertitude entourant des questions telles que les prix du pétrole, les droits de douane et l'IA, Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management, a déclaré après la publication du compte-rendu qu'“il est difficile de considérer leurs indications prospectives comme autre chose que de simples conjectures”.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, emmenés par les biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD , en hausse de 2,2 %, et la technologie .SPLRCT , qui a gagné 1,6 %.

À l’inverse, le secteur de l’énergie .SPNY a chuté de 2,3 % en raison de la baisse des prix du pétrole, tandis que celui des biens de consommation de base .SPLRCS a reculé de 0,9 %.

L'action Target TGT.N a chuté de 5,7 %, pesant sur le secteur des biens de consommation courante, après que le géant de la grande distribution ait mis en garde contre un contexte macroéconomique difficile, alors même qu'il doublait ses prévisions de croissance annuelle des ventes. L'action du leader du commerce de détail Walmart WMT.O , qui devrait publier ses résultats trimestriels jeudi, a reculé de 2,2 %.

Parmi les autres valeurs en mouvement, les actions des compagnies aériennes ont globalement progressé dans un contexte de baisse des prix du pétrole, Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et Alaska Air

ALK.N enregistrant des hausses comprises entre environ 7 % et 11 %.

L'action Intuit INTU.O a reculé de 3,9 %. Reuters, citant une note interne, a rapporté que la société allait licencier environ 3 000 employés.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 3,13 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE), où l'on a enregistré 159 nouveaux plus hauts et 108 nouveaux plus bas. Au Nasdaq, 3 545 titres ont progressé et 1 178 ont reculé, les titres en hausse l'emportant sur ceux en baisse dans un rapport de 3,01 pour 1. Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus bas.