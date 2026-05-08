MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur les actions américaines progressent grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs, dans l'attente des chiffres de l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,24%, S&P 500 +0,41%, Nasdaq 100 +0,58%

* Publication des chiffres de l'emploi non agricole d'avril à 8h30 (heure de l'Est)

* Microchip Technology en hausse après des prévisions optimistes pour le premier trimestre

* Cloudflare s'effondre; prévisions pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations

(Mise à jour des cours) par Sruthi Shankar et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé vendredi, la reprise chez les fabricants de puces ayant contribué à atténuer les inquiétudes liées à la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience la publication d'un rapport crucial sur l'emploi.

À 6 h 56 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 119 points, soit 0,24%. Les E-minis du S&P 500 EScv1 ont gagné 30 points, soit 0,41%, et les E-minis du Nasdaq 100 NQcv1 ont progressé de 166,5 points, soit 0,58%, tous deux s'échangeant près de leurs plus hauts historiques.

Les actions américaines ont clôturé en baisse lors de la séance précédente, les investisseurs ayant marqué une pause sur les titres des semi-conducteurs, qui ont fortement progressé cette année, profitant d'un boom des dépenses dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

Les valeurs des semi-conducteurs se sont stabilisées vendredi, Microchip Technology MCHP.O progressant de 3,1% en pré-ouverture après avoir annoncé un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux estimations, porté par une forte demande pour ses puces utilisées dans les secteurs industriel et automobile.

Qualcomm QCOM.O a bondi de 4,8%, tandis que Nvidia

NVDA.O a progressé de 0,8%.

Ces hausses ont contribué à faire oublier les inquiétudes sur les marchés mondiaux, alors que les forces américaines et iraniennes se sont affrontées dans le Golfe, compromettant les espoirs d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient et d'une réouverture progressive du détroit d'Ormuz, une voie de transit essentielle pour le pétrole et le gaz naturel liquéfié.

Les cours du pétrole LCoc1 CLc1 ont dépassé les 100 dollars le baril. O/R

« Le temps presse, car nous avons besoin de voir les flux de pétrole reprendre le plus tôt possible », a déclaré Emmanuel Cau, stratège chez Barclays, dans une note.

« Le marché des semi-conducteurs commence sans doute à paraître surévalué, de sorte qu’un élargissement de la portée du marché et une poursuite de la flambée des actions dépendent de progrès tangibles concernant la réouverture du détroit d’Ormuz. »

Malgré les craintes que les prix du pétrole n'alimentent l'inflation, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont atteint des niveaux records, soutenus par une saison de résultats solides, des signes de résilience de l'économie et l'optimisme quant aux perspectives des entreprises technologiques et d'intelligence artificielle.

TEST DE L'EMPLOI

Le rapport sur l'emploi très attendu du ministère du Travail , dont la publication est prévue à 8h30 (heure de l'Est), devrait indiquer une augmentation de 62 000 emplois non agricoles le mois dernier, après un rebond de 178 000 en mars, selon un sondage Reuters auprès d'économistes.

Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,3%, ce qui témoigne de la stabilité du marché du travail, comme l'indiquent les données économiques récentes.

« Compte tenu des vives inquiétudes inflationnistes, des chiffres solides pourraient repousser encore davantage les anticipations de baisses de taux », a déclaré Derren Nathan, responsable de la recherche actions chez Hargreaves Lansdown.

Les contrats à terme sur le marché monétaire laissent entendre que les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75% jusqu'à la fin de l'année.

Parmi les autres titres en mouvement , l'action Cloudflare NET.N a plongé de 17,5% après que la société de services cloud a annoncé qu'elle allait supprimer environ 20% de ses effectifs et prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre légèrement inférieur aux attentes de Wall Street.

Trade Desk TTD.O a chuté de 13% après que la société de technologie publicitaire a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

CoreWeave CRWV.O a chuté de 6,2% après que la société de technologie d'infrastructure cloud a relevé la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, invoquant une hausse des coûts des composants.

La plateforme de voyage en ligne Expedia EXPE.O a reculé de 7,6% après avoir signalé que le conflit au Moyen-Orient pesait sur la demande.