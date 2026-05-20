MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur les actions américaines progressent grâce au rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs, dans l'attente des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,1 %, S&P 500 0,3 %, Nasdaq 0,6 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé mercredi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'étant stabilisées avant la publication des résultats de Nvidia, que les investisseurs considèrent comme un test crucial de la demande en IA dans un contexte d'inquiétudes liées à la hausse des rendements des bons du Trésor.

Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde et pièce maîtresse du boom mondial de l'IA, a progressé de 1,6 % en pré-ouverture avant la publication de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture.

Les investisseurs analyseront les chiffres à la recherche de signes indiquant que l'appétit pour les infrastructures d'IA reste suffisamment fort pour soutenir les valorisations élevées dans le secteur des technologies et de l'IA.

Le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble a également progressé mercredi, contribuant à la hausse des contrats à terme sur actions. Marvell Technology MRVL.O a gagné 5 %, Intel INTC.O a progressé de 4,9 % et Micron Technology MU.O a gagné 3,9 %, tandis que l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O a grimpé de 2 %.

Les actions américaines ont été sous pression ces derniers jours, la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux ayant entraîné une hausse des rendements.

Les traders ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine à la fin de l'année, le conflit au Moyen-Orient faisant grimper les prix du pétrole et ravivant les craintes inflationnistes.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans, qui avait atteint un plus haut de 16 mois à 4,687 % lors de la séance précédente, s'est replié à 4,6533 % mercredi. US/

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,8 % à 109,29 dollars le baril après que le président américain Donald Trump a de nouveau déclaré que la guerre avec l'Iran prendrait fin “ très rapidement ”. Les investisseurs sont toutefois restés prudents quant à l'issue des pourparlers de paix, alors que les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient se poursuivaient. O/R

À 5 h 39 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 34 points, soit 0,07 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 19,5 points, soit 0,26 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 avançaient de 169,25 points, soit 0,59 %.

Les investisseurs attendent également le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed pour obtenir des indices sur la pensée des décideurs politiques, alors que les anticipations d'une hausse des taux s'intensifient.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent désormais une probabilité de plus de 40 % d'une hausse des taux de 25 points de base en décembre. Les anticipations d'une hausse de 50 points de base ce mois-là sont passées à 13,5 %, contre 4,2 % une semaine plus tôt.

Parmi les autres titres ayant fortement influencé le marché, Analog Devices ADI.O a grimpé de 3,8 % après que le fabricant de puces a annoncé qu’il allait acquérir Empower Semiconductor pour environ 1,5 milliard de dollars en espèces, élargissant ainsi son portefeuille de solutions de gestion de l’énergie axées sur l’IA.