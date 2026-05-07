MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 termine en baisse alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs cèdent leurs gains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* M. Hammack, de la Fed, annonce que les taux resteront inchangés « pendant un certain temps »

* Whirlpool en baisse après des ventes inférieures aux attentes au premier trimestre

* Les valeurs de la cybersécurité en hausse après la révision à la hausse des prévisions de Datadog

* S&P 500 -0,38 %, Nasdaq -0,13 %, Dow -0,63 %

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Noel Randewich et Sruthi Shankar

Le S&P 500 a terminé en baisse jeudi, Intel et d'autres valeurs du secteur des puces électroniques reculant après un récent rebond, tandis que l'incertitude entourant les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran a pesé sur l'ensemble du marché.

Les actions cotées aux États-Unis d'Arm Holdings

ARM.O ont chuté, les inquiétudes concernant la capacité de la société à s'assurer un approvisionnement suffisant pour sa nouvelle puce d'IA ayant éclipsé des prévisions de bénéfices solides.

Intel INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont toutes deux reculé d'environ 3 %, cédant une partie des gains enregistrés en début de semaine.

L'indice PHLX des puces .SOX a chuté de 2,7 %, ramenant son gain depuis le début du trimestre à 47 %.

Les États-Unis et l'Iran se rapprochaient d'un accord temporaire visant à mettre fin à leur guerre , ont indiqué des sources et des responsables, Téhéran examinant une proposition qui mettrait un terme aux combats mais laisserait en suspens les questions les plus litigieuses.

« On peut avoir une série de journées comme celle-ci, mais cela n'enlève rien au fait que ce trimestre a été marqué par une reprise fulgurante, portée par les fondamentaux », a déclaré Mike Dickson, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

Les cours du pétrole LCOc1 CLc1 ont légèrement baissé, s'échangeant autour de 100 dollars le baril. O/R

Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O ont toutes deux progressé de près de 2 %, soulignant la confiance des investisseurs dans les poids lourds de l'IA à Wall Street.

Le S&P 500 a reculé de 0,38 % pour clôturer la séance à 7 337,11 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,13 % à 25 806,20 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,63 % à 49 596,97 points.

Neuf des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par le secteur des matériaux .SPLRCM , en baisse de 1,83 %, suivi par une perte de 1,78 % dans le secteur de l'énergie .SPNY .

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été important, avec 18,3 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 17,5 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.

La remontée inébranlable des actions des secteurs de la technologie et de l'IA a contribué à propulser les actions américaines vers des sommets historiques ces derniers jours, les investisseurs saluant les signes d'une forte demande en matière d'intelligence artificielle et une saison des résultats solide. Les entreprises du S&P 500 sont en passe d'enregistrer leur plus forte croissance des bénéfices depuis plus de quatre ans.

Les données économiques encourageantes de ces dernières semaines ont également contribué à apaiser les inquiétudes concernant l'économie.

Malgré la baisse de jeudi, le S&P 500 affiche toujours une hausse de 7 % en 2026.

Les données ont montré que le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a augmenté moins que prévu la semaine dernière.

Après un rapport solide sur l'emploi dans le secteur privé mercredi, les investisseurs attendent vendredi des données plus complètes sur l'emploi non agricole, avec une augmentation de 62 000 emplois en avril après un rebond de 178 000 en mars, selon un sondage Reuters auprès d'économistes.

Les traders ont continué de parier que la Réserve fédérale américaine maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de l'année en raison d'un marché du travail résilient et de prix élevés de l'énergie.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt inchangés pendant encore longtemps, alors qu'elle navigue dans un climat d'incertitude considérable.

Datadog DDOG.O a bondi de 31 % après que la société de surveillance du cloud a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Les sociétés de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O ont bondi de 8 % et Palo Alto Networks

PANW.O a gagné 7 %.

Whirlpool WHR.N a chuté de 12 % après que le fabricant d'appareils électroménagers a manqué les estimations de ventes d' pour le premier trimestre et suspendu son dividende.

Les titres en baisse ont été 1,8 fois plus nombreux que ceux en hausse au sein du S&P 500 .AD.SPX .

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts et 11 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 132 nouveaux plus hauts et 89 nouveaux plus bas.