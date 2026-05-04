MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 recule après avoir atteint un niveau record, sous l'effet des inquiétudes liées au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours de l'après-midi, ajout d'un commentaire d'analyste)

* FedEx et UPS chutent après l'ouverture du réseau logistique d'Amazon

* eBay en hausse après l'offre de rachat de GameStop

* S&P 500 -0,33 %, Nasdaq -0,12 %, Dow -0,91 %

par Noel Randewich et Niket Nishant

Wall Street a reculé lundi après avoir atteint des sommets historiques, suite à l'explosion d'un navire sud-coréen dans le détroit d'Ormuz et à la démonstration par Téhéran de son emprise sur le pétrole du Moyen-Orient, ce qui a tempéré l'optimisme suscité par les solides résultats du premier trimestre. Les valeurs énergétiques ont progressé après l'annonce des derniers affrontements. Une explosion signalée à bord d'un navire marchand sud-coréen semblait susceptible de convaincre les transporteurs commerciaux que la zone restait dangereuse, alors que le président américain Donald Trump avait déclaré que la marine américaine ouvrirait le détroit. Téhéran a déclaré avoir contraint un navire de guerre américain à faire demi-tour après qu’il eut tenté de pénétrer dans le détroit, tandis que les Émirats arabes unis ont signalé un incendie dans une installation pétrolière à la suite d’une attaque de drone iranien.

Les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient ont pesé sur les actions américaines après que le S&P 500 a atteint un niveau record vendredi dernier, dans un contexte de résultats trimestriels meilleurs que prévu.

« Avec un marché à des niveaux records, la marge d’erreur est très réduite, et il semble que le risque asymétrique majeur reste orienté à la baisse, même si le retour à une guerre ouverte n’est peut-être pas le scénario le plus probable », a déclaré Ross Mayfield, stratège en investissement chez Baird Private Wealth Management.

Les entreprises du S&P 500 devraient afficher une croissance globale de leurs bénéfices de 28 % en glissement annuel pour le premier trimestre, soit le double des prévisions de 14 % établies début avril, selon LSEG I/B/E/S. Les poids lourds de l'IA à Wall Street expliquent en grande partie cet optimisme. Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé samedi avoir été un vendeur net d'actions pour le 14e trimestre consécutif. Les investisseurs suivent de près ce conglomérat, souvent considéré comme un indicateur de l'économie américaine, pour ses informations sur les valorisations et les conditions générales du marché. L'action GameStop GME.N a chuté de 8,5 % et celle d'eBay

EBAY.O a progressé de 5,4 % après que le distributeur de jeux vidéo a dévoilé une proposition visant à racheter la place de marché en ligne pour environ 56 milliards de dollars dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions. La capitalisation boursière de GameStop s'élève à environ 11 milliards de dollars.

Le S&P 500 a reculé de 0,33 % à 7 206,53 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,12 % à 25 083,19 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,91 % à 49 050,99 points.

Dix des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, menés à la baisse par le secteur des matériaux .SPLRCM , en baisse de 1,37 %, suivi par une perte de 0,89 % dans le secteur industriel

.SPLRCI . Les entreprises de livraison FedEx FDX.N et United Parcel Service UPS.N ont chacune chuté d'environ 9 % après qu'Amazon.com AMZN.O a annoncé le lancement d'« Amazon Supply Chain Services », ouvrant ainsi son réseau logistique à d'autres entreprises.

Les baisses enregistrées par FedEx et UPS ont entraîné l'indice Dow Jones Transportation Average .DJT en baisse de 4,3 %, à son plus bas niveau depuis près d'un mois. L'opérateur de croisières Norwegian NCLH.N a chuté d'environ 8 % après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles en raison de la hausse des coûts de carburant liée au conflit au Moyen-Orient.

Les titres en baisse ont été deux fois plus nombreux que ceux en hausse au sein du S&P 500 .AD.SPX , avec un ratio de 2,1 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux plus hauts et 22 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 115 nouveaux plus hauts et 70 nouveaux plus bas.