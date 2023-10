Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: vers une ouverture en net repli information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'apprête à ouvrir une nouvelle fois en baisse ce vendredi, alors que les préoccupations concernant l'évolution des taux et le conflit israélo-palestinien provoquent un important mouvement vendeur sur les actions au profit des valeurs refuges.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin octobre - abandonne 0,7% à 6853 points, laissant entrevoir une nouvelle ouverture dans le rouge.



L'euphorie du début d'année a laissé place à une brusque correction sur les Bourses mondiales et à un réveil soudain de la volatilité, qui ont pris beaucoup d'investisseurs par surprise.



A Paris, l'indice CAC 40 a enfoncé cette semaine le seuil symbolique des 7000 points pour désormais évoluer sur ses plus bas niveaux depuis le mois de mars.



Le marché parisien est même repassé hier sous son support de référence des 6950 points, ce qui n'augure rien de bon à court terme selon les analystes techniques.



'Avec cette accélération de la dégradation, les supports inférieurs et majeurs de plus long terme à 6890 et 6860 points devraient être testés', préviennent les équipes de Kiplink Finance.



'Dans cette posture indicielle, il est bien difficile de trouver le ou les éléments qui pourraient permettre au marché parisien d'échapper à une nouvelle dégradation', ajoute la société de Bourse.



Sur la semaine, le CAC accuse pour l'instant un repli hebdomadaire de l'ordre de 1,2%.



Ce décrochage des indices boursiers s'est accompagné d'un regain de volatilité, alors que les investisseurs s'interrogent sur l'éventualité d'une nouvelle hausse de taux aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année.



Lors de sa prise de parole hier devant l'Economic Club de New York, Jerome Powell, le président de la Fed, a constaté que l'activité économique demeurait solide et que la trajectoire vers les 2% d'inflation n'était toujours pas solidement établie, ce qui pourrait justifier un nouveau tour de vis monétaire.



Sur le marché des emprunts d'Etat, les réactions se sont faites rapidement sentir.



Le rendement des Treasuries à 10 ans, qui ne cesse de monter depuis six mois, a atteint hier un nouveau pic de 16 ans, à 4,99%, s'approchant du seuil jugé critique des 5%.



Sur le front géopolitique, l'annonce dans la matinée de l'interception de projectiles lancés depuis le Yémen par un navire de guerre de la marine américaine pourrait provoquer une remontée de l'aversion au risque.



Toutes ces tensions continuent de favoriser les valeurs refuges comme l'or, qui grimpe encore de 0,5% pour atteindre des plus hauts de presque six mois, à 1.990,7 dollars l'once.



Dans ce contexte délicat, les cours pétroliers reprennent leur pente ascendante, avec un baril de brut léger texan (WTI) qui s'adjuge actuellement 1,2% pour repasser au-dessus de la barre des 90 dollars.





