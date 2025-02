Marché: une semaine volatile, mais pour l'instant positive information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le rouge vendredi dans un marché globalement attentiste à quelques heures de la publication du rapport mensuel sur les créations d'emploi aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de neuf points à 8005,5 points, laissant entrevoir un test potentiel du seuil des 8000 points qui avait été repris hier.



Le marché parisien se dirige à ce stade vers de légers gains hebdomadaires à l'issue d'une semaine pourtant volatile, où les investisseurs ont peiné à composer avec les déclarations souvent contradictoires du président américain Donald Trump sur les questions commerciales.



Après avoir chuté de 1,2% lundi suite à la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane contre le Canada, le Mexique et la Chine, le CAC est reparti prudemment à la hausse ces derniers jours grâce au 'délai de grâce' finalement décidé par Washington sur l'implantation de ces taxes.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC affiche pour l'instant une progression de l'ordre de 0,7%, illustrant la capacité du marché à encaisser les mauvaises nouvelles, que ce soit l'épisode DeepSeek ou le retour au premier plan de la guerre commerciale.



Preuve de la dynamique positive qui bénéficie à l'Europe, l'Euro STOXX 50 a pulvérisé hier un nouveau record absolu , tout comme le DAX qui a également établi un nouveau plus haut historique en séance.



Dans une note diffusée la semaine dernière, les équipes de Bank of America déclaraient s'attendre à ce que la surperformance des actions européennes se poursuive sur fond d'amélioration de la conjoncture en zone euro.



Une certaine prudence pourrait néanmoins s'imposer ce matin en attendant la parution, à 14h30, des chiffres des créations d'emplois et du taux de chômage aux Etats-Unis en janvier, qui devraient confirmer le ralentissement de la première économie mondiale.



'Les différentes statistiques publiées en amont du rapport sur l'emploi tendent à montrer que le marché du travail américain est de moins en moins dynamique, avec à la fois une réticence des entreprises à embaucher et à licencier', souligne Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



La statistique est d'autant plus attendue que celle du mois dernier, très supérieure aux attentes, avait éloigné la perspective de prochaines baisses de taux de la Réserve fédérale.



'Cela dit, il est difficile d'imaginer que ce rapport sur l'emploi change la donne du point de vue de la politique de la Fed', tempère Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



'Son président, Jerome Powell, a en effet fait remarquer qu'il faudrait constater une progression 'réelle' au niveau de l'inflation ou une faiblesse 'certaine' du marché du travail pour justifier une nouvelle baisse des taux', rappelle l'analyste.



Les économistes attendent en moyenne une décélération des créations de postes à 170.000 le mois dernier, contre 256.000 en décembre, assortis d'un taux de chômage stable à 4,1%.



Sur le plan des entreprises, les résultats d'Amazon, l'avant-dernier membre du groupe des 'Sept Magnifiques' à publier ses comptes avant Nvidia, n'ont pas totalement rassuré les investisseurs hier soir.



Si le géant de l'Internet a dévoilé un bénéfice record de 20 milliards de dollars sur le 4ème trimestre, presque doublé en un an, ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours ressortent en-deçà des attentes, notamment dans le 'cloud', comme pour Alphabet mardi soir.



Suite à cette publication, le titre perdait plus de 4% en transactions électroniques.





