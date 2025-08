Marché: un repli somme toute limité à l'issue d'une semaine agitée information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 08:31









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris est attendue en baisse vendredi à l'ouverture, les investisseurs continuant de digérer une semaine chargée, marquée par l'accord commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne, les annonces de la Fed et de nombreux résultats d'entreprises.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - cède 25,5 points à 7753 points, signalant un début de journée sur une note de faiblesse dans le prolongement du net repli de la veille (-1,1%).



Après une semaine particulièrement agitée, l'attention des marchés va se tourner en début d'après-midi vers les derniers chiffres de l'emploi américain, qui pourraient s'avérer déterminants dans l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Alors que Jerome Powell, le président de l'institution, a clairement conditionné ce mercredi de futures baisses de taux à un affaiblissement du marché du travail, les investisseurs se mettent à espérer des chiffres moins bon que prévu, mais une certaine prudence reste de mise compte tenu de la vigueur des précédentes livraisons.



Les économistes attendent en moyenne 105.000 créations de postes en juillet, ce qui marquerait un net ralentissement après les 147.000 postes créés en juin, avec un taux de chômage anticipé en hausse de 0,1 point à 4,2%.



Les investisseurs vont démarrer le mois d'août avec toute une liste d'autres sujets de préoccupation, à commencer par l'arrivée à expiration de la date-butoir du 1er août que Donald Trump avait établie pour la mise en oeuvre de ses surtaxes douanières.



Le président américain a dévoilé hier soir une nouvelle salve de droits de douane massifs visant des dizaines de pays, dont le Canada, le Brésil, l'Inde, la Suisse et Taïwan.



L'agenda du jour s'annonce par ailleurs très chargé sur le front des statistiques en Europe, avec l'annonce des premiers chiffres de l'inflation en zone euro en juillet et les indices PMI sur le secteur manufacturier, attendus dans le courant de la matinée.



Les intervenants comptent sur ces données pour confirmer les indices PMI préliminaires publiés la semaine dernière, lesquels avaient laissé entrevoir une légère éclaircie pour la zone euro, malgré la persistance de nombreux nuages.



La frénésie de résultats de sociétés des derniers jours n'est pas encore appelée à s'arrêter puisque des groupes européens de la trempe d'AXA, Daimler Truck, Engie ou Linde doivent publier leurs comptes aujourd'hui.



Aux Etats-Unis, ce sont les performances trimestrielles des poids lourds pétroliers Chevron et ExxonMobil qui tomberont à la mi-journée.



Hier soir, Apple a rassuré le marché avec des résultats bien meilleurs que prévu, dus notamment au retour de la croissance des ventes d'iPhone en Chine.



Mais le sentiment a été alourdi par la publication d'Amazon, la croissance de la branche 'cloud' du géant de l'Internet ayant déçu au deuxième trimestre, tout comme ses prévisions communiquées au titre du trimestre en cours.



Au terme de cette semaine intense et à hauts risques, le CAC 40 accuse pour l'instant un repli hebdomadaire de 0,8% pouvant apparaître somme toute limité au regard des enjeux qui se présentaient.



L'indice parisien continue néanmoins de sous-performer les places américaines, puisque le S&P 500 affiche à ce stade de la semaine un recul de moins de 0,4% depuis lundi matin.



Alors que l'indice de référence des gérants américains a progressé de plus de 2,2% sur le mois écoulé, le CAC n'a, lui, repris que 1,4% sur la période, une sous-performance que les analystes attribuent à la récente envolée de l'euro.





