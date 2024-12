Marché: un début atone pour la trêve des confiseurs information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les places européennes entament dans une certaine atonie (+0,1% à Londres et à Paris, stabilité à Francfort) la trêve des confiseurs, dans un contexte général peu propice au traditionnel 'rally' de fin d'année.



'Bien que les valorisations des actions de la zone euro soient très attrayantes en comparaison historique, elles sont justifiées par des perspectives de croissance des bénéfices faibles', prévenait vendredi Claudia Panseri, CIO chez UBS WM France.



'Nous prévoyons une lente reprise des bénéfices de la zone euro, avec une croissance de 5% en 2025, reflétant la faiblesse de la demande mondiale et les possibilités limitées d'expansion des marges', poursuivait-elle.



Dans ce contexte, la professionnelle indiquait privilégier les secteurs tels que la santé, le secteur technologique, l'immobilier et les services aux collectivités, 'qui offrent des opportunités de croissance structurelle'.



Les rares données macroéconomiques de la semaine se concentrent en cette avant-veille de Noël, avec notamment les commandes de biens durables, les ventes de logements neufs et l'indice de confiance du Conference Board prévus cet après-midi aux Etats-Unis.



De ce côté-ci de l'Atlantique, si une croissance de 0,8% du PIB a été confirmée en Espagne pour le troisième trimestre 2024, une révision a fait apparaitre une stagnation du PIB britannique sur la même période, contre une croissance de 0,1% en première lecture.



Dans l'actualité des valeurs, Novo Nordisk se redresse de près de 10% à Copenhague, se remettant ainsi partiellement de son plongeon de vendredi consécutif à des résultats d'étude décevants pour son CagriSema dans le traitement de l'obésité.



'La surréaction du cours de bourse ce vendredi (-21%) équivaudrait à une révision massive des attentes du médicament ce qui n'est que très partiellement vrai', estime Oddo BHF, pour qui 'les multiples de valorisation deviennent dorénavant plus attractifs'.





