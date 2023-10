Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: retour à la confiance en vue à Paris information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 08:34









(CercleFinance.com) - En rebond d'environ 0,8%, les futures sur le CAC40 présagent une ouverture positive ce mardi, au lendemain d'une première séance de la semaine minée par le déclenchement de la guerre au Proche-Orient qui a ranimé les craintes d'ordre géopolitique.



Ce retour à la confiance s'inscrirait dans le sillage d'une clôture résiliente à Wall Street cette nuit, résilience que Deutsche Bank attribue à des propos accommodants tenus par Lorie Logan, une responsable de la Fed pourtant réputée 'faucon'.



'Lorie Logan a déclaré que les rendements plus élevés pourraient signifier qu'il est moins nécessaire de relever davantage les taux de la Fed, avec des conditions financières resserrées substantiellement au cours des derniers mois', explique la banque allemande.



On peut donc espérer un retour à la confiance à Paris, après une séance de lundi qui a vu la crise proche-orientale frapper de plein fouet certaines valeurs comme le transporteur aérien Air France-KLM (-8,5%), la chaine hôtelière Accor (-2,9%) ou encore LVMH (-2,6%).



A propos de ce dernier, il est à noter que le numéro un mondial du luxe doit dévoiler son point d'activité au titre du troisième trimestre après la clôture ce soir, lançant ainsi la saison des publications trimestrielles à la Bourse de Paris.



En attendant ce rendez-vous majeur de la semaine, les investisseurs pourront réagir aux avertissements sur résultats annoncés cette nuit par la société de principes actifs pharmaceutiques Euroapi et le distributeur d'ameublement Maisons du Monde.





