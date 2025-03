Marché: poursuite d'un parcours chaotique information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - A part Londres qui reste proche de son équilibre (-0,1%), les Bourses européennes essuient des reculs sensibles ce mercredi (-0,9% à Francfort et à Paris), poursuivant leur parcours chaotique dans un contexte de doutes au sujet de leur rattrapage des marchés d'outre-Atlantique.



'Ça monte, puis ça baisse. Tout cela, en fonction des commentaires de la Maison Blanche. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'évolution des marchés financiers ces dernières semaines', constate Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Les actions européennes sont en passe d'afficher leur plus forte surperformance de l'histoire face aux actions américaines. Tous les principaux indices européens sont désormais en zone de surachat. C'est en général un signal important indiquant des prises de profit à venir', prévient-il.



A quelques séances de la fin du trimestre, Christopher Dembik pointe aussi le retour des actions américaines à des niveaux de valorisation attrayants, et note que les fonds de pension commencent d'ailleurs à revenir progressivement à l'achat sur le segment technologique.



Alors que les places continentales cèdent du terrain, Londres parvient à se maintenir sur fond de nouvelles rassurantes concernant l'inflation au Royaume-Uni, puisqu'elle a ralenti de 0,2 point en février, à +2,8% en données totales et à +3,5% en données sous-jacentes.



Ce ralentissement de l'inflation britannique s'avère légèrement plus important que celui qu'anticipait Bank of America, qui ne tablait que sur une baisse du taux annuel de 0,1 point à +2,9% en données totales et à +3,6% en données sous-jacentes.



Autre donnée de la matinée en Europe, le PIB de l'Espagne a augmenté de 0,8% au quatrième trimestre 2024, une performance identique à celle du troisième trimestre et soutenue essentiellement par le dynamisme de la demande intérieure.



L'économie espagnole devrait d'ailleurs maintenir son dynamisme tout au long de 2025, selon les prévisions des analystes, les équipes de BNP Paribas s'attendant ainsi à ce que sa croissance atteigne 0,7% en rythme séquentiel au premier trimestre.





