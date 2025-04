Marché: plombé par les tensions Washington-Pékin information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes repartent à la baisse ce vendredi (-0,5% à Londres, -1,7% à Francfort, -1,1% à Paris), dans le sillage de Wall Street la veille sur fond d'escalade dans les tensions commerciales entre Washington et Pékin.



'Le repli du marché s'est accéléré après une clarification de la Maison Blanche selon laquelle les droits de douane totaux sur la Chine seraient désormais de 145% en non de 125% (s'ajoutant ainsi aux tarifs antérieurs de 20% liés au fentanyl)', rappelle Deutsche Bank.



'La réaction des marchés a montré une sensibilité accrue aux risques d'un découplage économique désordonné entre les deux plus grandes économies du monde', poursuit-elle, ajoutant que ni les États-Unis ni la Chine ne montrent de signes de recul.



La banque allemande souligne que les inquiétudes sur les relations sino-américaines l'ont emporté sur d'autres nouvelles plus positives, comme la décision de l'UE de retarder de 90 jours ses propres mesures de rétorsion à l'encontre des États-Unis.



'Pour que les marchés puissent se stabiliser durablement, il faudrait une visibilité accrue (négociations sur les mesures tarifaires, mesures favorables à la croissance aux Etats-Unis)', prévient David Taieb, directeur des investissements en actifs cotés chez Sienna IM.



'Au sein des actions il faut privilégier les valeurs défensives à faible volatilité (télécommunications, utilities notamment), les valeurs domestiques et celles liées aux services, moins impactées par les droits de douane', estime-t-il en attendant.



Pour l'heure, les investisseurs devraient tourner leurs regards ce vendredi vers le démarrage de la saison des résultats aux Etats-Unis, qui sera donné comme à l'accoutumée par plusieurs établissements bancaires tels que JP Morgan Chase.



De ce côté-ci de l'Atlantique, bp perd 2% à Londres, le groupe énergétique ayant annoncé prévoir une baisse séquentielle de sa production dans l'amont au premier trimestre, et son titre ayant fait l'objet d'une dégradation de conseil à 'neutre' chez UBS.



Havas grimpe par contre de près de 7% à Amsterdam, au lendemain de l'annonce par le groupe de communication d'un retour à une croissance organique positive pour son revenu net au premier trimestre, en ligne avec ses objectifs.





