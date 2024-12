Marché: peu de mouvement, les investisseurs sont absents information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 12:04









(CercleFinance.com) - Les mouvements sont limités sur les principales places boursières européennes: Paris s'arroge 0,1%, devançant Francfort (-0,1%) et Londres (-0,2%).



En cette période dite de trêve des confiseurs, les volumes d'échange s'avèrent extrêmement restreints d'autant qu'aucun indicateur économique n'est à l'ordre du jour, favorisant l'attentisme des rares investisseurs présents.



Le prochain rendez-vous économique est prévu le 2 janvier avec la publication des indices d'activité PMI pour le secteur manufacturier au titre du mois de décembre.



En attendant, la prudence reste de mise, alors que les marchés manquent de visibilité quant à l'instauration d'éventuels nouveaux droits de douane aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Eni a démarré avec succès la production de la phase 2 du champ de Baleine en Côte d'Ivoire. Grâce à ce développement, la production atteindra 60 000 barils de pétrole par jour et 2 millions de mètres cubes de gaz.



Novartis a fait part de premiers résultats positifs pour son étude pivot de phase III STEER, qui a évalué l'onasemnogène abéparvovec intrathécal (OAV101 IT) expérimental chez des patients atteints d'amyotrophie spinale (AS) de type 2, âgés de deux à moins de 18 ans.







