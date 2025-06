Marché: petit redressement au terme d'une semaine difficile information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris semble se diriger vers un rebond vendredi matin, au terme d'une semaine qui ne lui aura pas apporté beaucoup d'éléments d'orientation.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juin - s'adjuge 79 points à 7632,5 points, laissant entrevoir un redressement après trois séances consécutives de repli.



Le 'statu quo' décidé mercredi soir par le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) n'a pas constitué de véritable surprise, mais le ton prudent adopté par la banque centrale américaine à l'issue de sa réunion aura indéniablement constitué une déception chez les investisseurs.



Si ses 'dot plots' continuent de faire apparaître la perspective de deux baisses de taux cette année, la Réserve fédérale - qui a revu à la baisse ses prévisions d'inflation aux Etats-Unis - ne semble pas pressée de franchir le pas fatidique en direction d'un assouplissement de ses taux.



Compte tenu des incertitudes entourant l'impact des nouveaux droits de douane imposés par l'administration Trump, les économistes de Goldman Sachs estiment que la Fed pourrait, finalement, ne procéder qu'à une seule réduction du loyer de l'argent en 2025.



Les remous géopolitiques continuent en outre de peser sur les marchés, les hésitations de Washington concernant l'éventualité d'une intervention dans le conflit israélo-iranien incitant à la prudence.



Donald Trump a entretenu ce climat de flou hier en déclarant qu'il se donnait 'deux semaines' afin de décider d'une possible implication des Etats-Unis.



S'ajoutent à cela les craintes ayant trait à l'impact de prix durablement élevés du pétrole sur les bénéfices des entreprises, confirmées hier par les menaces proférées par Téhéran concernant un éventuel blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial.



Si un tel scénario est pour l'instant jugé peu probable par les analystes, il a eu pour effet de faire flamber les cours de l'or noir hier, même si le Brent consolide ce matin de 2% sous 77,3 dollars la baril.



Dans ce contexte tendu, le marché parisien a jusqu'ici aligné trois séances de baisse sur quatre cette semaine, ce qui le conduit à ce stade à accuser des pertes hebdomadaires de l'ordre de 1,7%.



Insidieusement, le CAC a enfoncé tout à tour ces derniers jours les supports des 7700 puis 7600 points, à tel point que l'indice évolue désormais à ses plus bas niveaux depuis la fin avril.



Comme le résume Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, les marchés n'ont 'pas beaucoup de branches auxquelles se rattraper à court terme'.



Il n'est pas dit que la réouverture de Wall Street cet après-midi après la journée fériée de 'Juneteenth' hier fournisse davantage d'impulsion aux marchés.



La publication de l'indice de la Fed de Philadelphie puis de l'indicateur avancé du Conference Board pourraient néanmoins un peu animer les échanges.



Pour l'instant, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,2% pour le Dow Jones et de 0,1% pour le Nasdaq.



Une chose est sûre, la volatilité semble bel et bien de retour sur les marchés après deux années de calme relatif et elle risque fort d'être la norme pour le reste de l'exercice 2025, préviennent les spécialistes.



'Diversifier largement un portefeuille à travers plusieurs classes d'actifs est indispensable en ces temps incertains', rappelaient ainsi en début de semaine les experts de DWS.



A ce titre, la séance d'aujourd'hui sera marquée par les 'quatre sorcières', soit l'expiration simultanée de milliards de dollars d'options et de contrats à terme sur actions et sur indices, un événement susceptible - là encore - d'accentuer la volatilité sur les marchés.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.