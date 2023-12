Marché obligataire: Invesco optimiste pour 2024

"Ce contexte désinflationniste s'accompagnera sans doute d'une stagnation de la croissance, compte tenu des obstacles monétaires et budgétaires" ajoute Invesco, jugeant que ce scénario "favorisera probablement les titres obligataires, en particulier les actifs de meilleure qualité et sensibles à la duration, tels que ceux des entreprises de qualité ‘investment grade'".

(AOF) - "Le marché obligataire a transcendé sa réputation de marché morne en enregistrant une volatilité presque sans précédent et en proposant aujourd’hui de rares opportunités" affirme Invesco dans ses perspectives. Dit simplement, précise la société, le "revenu", sous-entendu dans la dénomination de "titres à revenu fixe" (fixed income), est de retour. "Les arguments en faveur de cette classe d’actifs n'avaient pas été aussi solides depuis des années, le pic potentiel des taux d’intérêt offrant la possibilité de garantir un niveau de revenu plus élevé pour les années à venir".

