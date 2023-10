Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: les ventes de voitures bien orientées en Europe information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 16:31









(CercleFinance.com) - La reprise du marché automobile européen s'est poursuivie au mois de septembre à la faveur de la vigueur des ventes de véhicules électriques, montrent des chiffres publiés vendredi par l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA).



Les ventes de voitures dans les pays de l'Union européenne ont augmenté de 9,2% le mois dernier, à 861.062 unités, alignant ainsi un 14ème mois consécutif de croissance.



Les marchés italien (+22,7%) et français (+10,7%) se sont particulièrement distingués, précise l'ACEA, tandis que l'Allemagne (+0,1%) confirme sa mauvaise passe économique du moment.



Elément notable, les achats de véhicules à batterie électrique ont représenté une part de marché de 14,8% en septembre, dépassant ainsi les ventes de voitures diesel.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le marché automobile européen affiche une progression de 16,9% par rapport à la même période de 2022, à huit millions d'unités, mais demeure 20% en-dessous de ses niveaux d'avant le Covid, précise l'ACEA.





