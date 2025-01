Marché: léger repli en vue avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse vendredi dans un climat de prudence à l'approche de la publication des derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui alimenteront les débats sur le calendrier que choisira la Réserve fédérale pour ses prochaines baisses de taux.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - recule de 14 points à 7481,5 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Le marché devrait rester relativement creux en attendant la parution, à 14h30, du rapport sur l'emploi du Département du Travail, une statistique susceptible d'avoir un impact décisif sur les futures décisions de politique monétaire de la Fed.



Les économistes prévoient en moyenne 170.000 créations de postes non agricoles en décembre, contre 227.000 en novembre, pour un taux de chômage resté stable à 4,2%.



Les investisseurs espèrent que ces chiffres vont permettre de confirmer la récente décélération du marché du travail et de conforter le scénario de nouvelles baisses de taux de la Fed cette année.



Les différentes statistiques publiées en amont du rapport sur l'emploi (ADP, composante 'emploi' des enquêtes ISM) ont montré que la dynamique des embauches était en train de s'affaiblir aux Etats-Unis.



'Le fait que le marché du travail soit de moins en moins tendu va permettre aux membres du FOMC de garder à l'esprit le besoin de converger progressivement vers davantage de neutralité monétaire et donc de continuer à baisser les taux', explique Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



'Néanmoins, avec le coup d'arrêt à la désinflation et l'incertitude sur les politiques de l'administration Trump, la Fed prendra son temps', précise l'analyste.



Par ailleurs, l'actualité des dernières heures n'incite pas beaucoup à la prise de risques, qu'il s'agisse du discours très offensif de Donald Trump sur les questions commerciales ou de l'envolée des rendements des obligations britanniques.



Après un cru 2024 particulièrement favorable, en particulier pour les actions américaines, le risque d'une correction boursière s'est accru en ce début d'année 2025, prévient-on chez Goldman Sachs.



D'après la banque américaine, la probabilité d'une chute d'au moins 10% des Bourses à un horizon de trois mois et de plus de 20% d'ici à 12 mois atteint désormais près de 30%, alors qu'elle évoluait encore à un niveau relativement faible au 4ème trimestre 2024.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC affiche pour l'instant une hausse d'un peu plus de 2,8% après trois séances sur quatre finies dans le vert.



Fermée hier pour la journée de deuil national observé en l'honneur du président Jimmy Carter, décédé en fin d'année dernière à l'âge de 100 ans, Wall Street devrait rouvrir en baisse vendredi, à en croire l'évolution des 'futures' sur indices.



Sur le marché obligataire, la situation de crise perdure au Royaume-Uni, même si le rendement des 'Gilts' à dix ans revient à 4,81% après avoir culminé à 4,98% hier, non loin du seuil critique des 5%.



Le taux auquel le pays s'endette demeure cependant toujours à des plus hauts depuis la crise financière de 2008.



Du côté des changes, l'euro poursuit son repli face au dollar, sous la barre de 1,03, mais la monnaie unique pourrait regagner du terrain si les chiffres de l'emploi américain devaient s'avérer meilleurs qu'attendu.



Le marché pétrolier se dirige vers un troisième semaine de gains consécutif, porté par une demande en hausse en dépit des craintes de ralentissement économique et des incertitudes sur l'évolution des taux d'intérêt.



Le Brent gagne 0,7% à près de 77,5 dollars le baril, tout comme le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui consolide ses gains engrangés depuis l'annonce mercredi d'une baisse des stocks américains, ce qui lui permet de revenir aux abords de 74,5 dollars.





