Marché: le trafic aérien passagers accélère en avril information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 14:44









(CercleFinance.com) - La croissance du trafic aérien passagers a accéléré au mois d'avril, une dynamique surtout portée par les compagnies aériennes d'Afrique et du Moyen-Orient, a annoncé jeudi l'Association internationale du transport aérien (Iata).



Le trafic mondial de passagers, mesuré en kilomètres-passagers payants (RPK), a augmenté de 8% le mois dernier par rapport à la même période de l'an dernier.



Les transporteurs africains ont encore enregistré la plus forte augmentation du trafic international, avec un taux de croissance de 14,2%, relève l'Iata.



Les compagnies aériennes du Proche-Orient ont quant à elles enregistré une croissance de la demande de 11,3%, devant l'Amérique Latine (+10,9%) et l'Asie-Pacifique (+10,6%).



L'Europe (+8,3%) et l'Amérique du Nord (+1,6%) arrivent loin derrière, l'Iata disant notamment avoir constaté des 'signes de fébrilité' au niveau de la confiance des consommateurs et des entreprises aux Etats-Unis.



Au total, les capacités du secteur aérien mondial ont augmenté de 6,5% en avril, impliquant que le coefficient d'occupation a augmenté de 1,1 point à 83,6%.



Le trafic aérien mondial de fret a quant à lui augmenté de 5,8% en avril, dopé par la perspective de l'imposition de nouveaux droits de douane et par le repli des prix du kérosène, toujours selon l'Iata.





