Marché: le rebond de la veille tend à se prolonger information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 11:57









(CercleFinance.com) - Alors que Londres entame sa semaine sur un gain de 1,1% après un week-end de trois jours, les places d'Europe continentale (+0,6% à Francfort et à Milan, +0,2% à Paris) tendent à prolonger leur dynamique de rebond de la veille.



'Les marchés mondiaux ont été soulagés après que le président Donald Trump a accepté de repousser la date limite pour les droits de douane sur les produits de l'Union européenne jusqu'au 9 juillet', rappelle Quasar Elizundia, chez Pepperstone.



'Cependant, des défis persistent après l'approbation par la Chambre d'un projet de loi fiscale de plusieurs milliers de milliards de dollars qui devrait ajouter près de 4.000 milliards de dollars à la dette américaine', met toutefois en avant le stratège.



'Le projet de loi, qui se dirige actuellement vers le Sénat, a ravivé les inquiétudes quant à la viabilité budgétaire, en particulier à la lumière de la récente dégradation de la note de crédit des États-Unis par Moody's', poursuit-il.



'Beaucoup de choses ont changé en peu de temps. Les investisseurs reconnaissent l'incertitude accrue aux États-Unis, mais beaucoup sous-estiment encore 'ce qui peut bien se passer' en Europe', estime-t-on néanmoins chez UBS Investment Bank.



Signal d'ailleurs positif pour le vieux continent, l'indicateur du sentiment économique (ESI) s'est amélioré à la fois dans l'UE (+0,6 point à 95,2) et dans la zone euro (+1 point à 94,8) après deux mois de baisse, selon la Commission européenne.



Autre donnée de la matinée, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,7% sur un an en mai, un taux annuel en légère baisse donc après celui de 0,8% observé en avril.



Dans l'actualité des valeurs, Assa Abloy prend plus de 1% à Stockholm, avec le soutien de Jefferies qui a relevé à l'achat son conseil sur le titre, vantant les qualités défensives du géant suédois des serrures et des contrôles d'accès.



Clariant cède 1% à Zurich alors que le groupe autrichien OMV réclame environ un milliard d'euros de dommages et intérêts au chimiste suisse, dans le cadre d'une affaire d'entente sur le marché de l'achat d'éthylène.



Elis grimpe de plus de 2% à Paris, après la présentation par le groupe de solutions de location-entretien de produits textiles, d'hygiène et de bien-être, de ses objectifs pour les années à venir, à l'occasion de sa journée investisseurs.





