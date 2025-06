Marché: la confiance revient sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 11:36









(CercleFinance.com) - La confiance revient sur les places européennes (+0,5% à Londres, +0,6% à Paris, +0,9% à Francfort, +1,1% à Milan), sur fond d'espoirs d'une issue négociée au conflit au Moyen-Orient, ou tout du moins que celui-ci ne s'aggrave pas à très court terme.



'Les marchés boursiers asiatiques évoluaient principalement à la hausse ce matin après l'espoir que l'implication des États-Unis n'interviendra pas dès ce week-end et que la diplomatie a toujours une chance', constatait Deutsche Bank avant l'ouverture.



En effet, Donald Trump a déclaré qu'il se donnait 'deux semaines' afin de décider d'une possible action militaire américaine contre l'Iran, traduisant ainsi une certaine réticence de Washington à entrer directement dans le conflit israélo-iranien.



Par ailleurs, s'il reconnait que les investisseurs craignent un blocage du détroit d'Ormuz, Christopher Dembik rappelle que Téhéran a agité ce spectre à 15 reprises depuis le début des années 1980, sans jamais mettre sa menace à exécution.



Le conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM souligne en outre que si un blocage du détroit devait se produire, des alternatives existent pour acheminer le pétrole de la région, notamment l'oléoduc traversant l'Arabie saoudite d'Est en Ouest.



Si la géopolitique est au coeur des attentions des marchés, les regards devraient se tourner cet après-midi vers les indicateurs avancés du Conference Board, alors que la santé de l'économie américaine reste aussi un sujet de préoccupation majeure.



Parmi les données de la matinée en Europe, le volume des ventes au détail au Royaume-Uni a chuté de 2,7% en mai, soit sa plus forte contraction en rythme séquentiel depuis décembre 2023, après une hausse de 1,3% en avril.



L'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, reste stable à 96 en juin et se maintient ainsi sous sa moyenne de longue période (100) depuis plus d'un an.



Dans l'actualité des valeurs, Eutelsat se distingue en bondissant de 25% à Paris (au lendemain d'un gain de déjà 14%), après l'annonce d'un projet d'augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, soutenu par ses actionnaires de référence.





