Marché: l'Europe rattrapée par son manque de croissance information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 13:02









(Zonebourse.com) - Après un début d'année en fanfare, les actions européennes marquent le pas. L'absence de croissance des bénéfices pénalise l'Europe face à Wall Street. D'autant que les investisseurs sont exigeants et que les mauvaises publications sont sanctionnées.



C'était l'histoire du début d'année: la surperformance des actions européennes, sur fond de hausse des budgets militaires, et de relance allemande.



Ainsi, au terme du premier trimestre, les actions européennes progressaient de 5%, et la surperformance par rapport aux actions américaines était de 10 points.



Après un mois d'avril négatif pour l'ensemble des places financières, les actions américaines ont ensuite rattrapé leur retard, pour maintenant faire jeu égal sur 2025.



Moins cher, mais moins de croissance



Si la valorisation attractive des actions européennes et les perspectives de croissance à moyen terme pouvaient susciter un espoir, la réalité de la dynamique bénéficiaire finit par rattraper les indices européens.



C'est ce que montre la saison des résultats en cours. La croissance des bénéfices des entreprises du Stoxx 600 est nulle au deuxième trimestre. Et en excluant les valeurs financières, c'est même un repli de 7% des bénéfices.



Aux Etats-Unis, la croissance des BPA (bénéfices par action) des entreprises du S&P 500 est de 10.3% sur le dernier trimestre, essentiellement grâce à la tech.



Si la valorisation des marchés américains est bien plus élevé que celle des marchés européens (22.2 fois les bénéfices des 12 prochains mois pour le S&P500 contre 15.5 fois pour l'Eurostoxx 600), la dynamique bénéficiaire est toujours bien supérieure outre-Atlantique. Or, sur le long terme, les indices sont corrélés à la croissance des BPA.



Les sanctions tombent



Le point positif, c'est que les résultats des entreprises européennes sont meilleurs qu'attendu. Avant le début des publications, le consensus attendait 7% de repli des BPA (contre 0% à ce stade).



Pour autant, les investisseurs sont exigeants. Selon une analyse de Goldman Sachs, la sous-performance des valeurs du Stoxx 600 qui publient des résultats en-dessous des attentes est la plus élevée depuis 2005.



En effet, les séances des dernières semaines sont marquées par de nombreuses sanctions pour des valeurs dont les résultats déçoivent les investisseurs. On peut notamment citer Ferrari (-12%), Puma (-16%), Renault (-18%) ou encore Teleperformance (-21%).





